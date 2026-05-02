Dos maestras impulsan una alternativa para evitar el cierre del único centro infantil de la Llosa de Ranes

Después de un cuarto de siglo acompañando, guiando y enseñando a los recién nacidos de la Llosa de Ranes, el único Centro de atención infantil de esta localidad, Ditets, se ha visto obligado a anunciar su cierre esta semana "con mucha tristeza" debido al bajo nivel de matriculaciones para el curso que viene, que no alcanza para garantizar la sostenibilidad del servicio.

"Aunque nuestro corazón nos invita a continuar, la realidad nos lleva a tomar esta difícil decisión, siendo el cierre la opción más responsable en estos momentos. Nos llevamos cada sonrisa, cada aprendizaje y cada momento compartido con vosotros. Gracias por habernos dejado formar parte de vuestra vida", informaron a las familias el martes los gestores de este centro de acompañamiento a la crianza respetuosa y la maternidad.

Pero el futuro de Ditets todavía no está escrito. Dos maestras han impulsado una iniciativa para tratar de salvar la continuidad del centro iniciando una nueva etapa con "un proyecto renovado, mucha ilusión y el compromiso de mantener vivo el único centro de infantil" del pueblo. Laura Balaguer y Carla Palop han asumido el reto de intentar reactivar el servicio bajo el lema "Queremos que Ditets siga avanzando. Porque nuestros hijos merecen crecer en su pueblo".

El centro no cumple los requisitos para su homologación por parte de la Conselleria de Educación, por lo que no está subvencionado por la administración autonómica y su supervivencia depende casi en exclusiva de las matrículas que lo financian. Para que no cierre, se necesitan más niños y niñas inscritos en la etapa de 0 a 2 años, puesto que hasta el momento habría unos ocho escolares apuntados para el próximo curso.

Con el objetivo de atraer a nuevas familias, Laura y Carla han convocado una reunión informativa dirigida a familias de niños y niñas nacidos en 2025 y 2026 que se celebrará el próximo miércoles 6 de mayo en las instalaciones del propio centro de atención infantil Ditets, a las 19 horas. El proyecto defendido por las maestras ofrece "conciliación real", "flexibilidad para las familias" y "proximidad y cariño" para que los escolares se sientan "como en casa".

Despoblación

En principio, el local que alberga el centro se ha puesto a la venta, pero el proceso podría frenarse si se garantiza una alternativa viable para mantener el servicio de atención a la infancia. Las maestras que tratan de reactivarlo confían en poder obtener un mayor respaldo económico del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes para dar continuidad al servicio.

Compromís per la Llosa de Ranes ha lamentado el inminente cierre de Ditets esta semana. A través de un comunicado, los valencianistas han criticado la pérdida de “un servicio esencial para las familias y para el futuro de los niños y niñas”. "No se puede hablar de luchar contra la despoblación mientras se pierden servicios básicos como este”, han manifestado desde la formación, que ha reclamado "soluciones urgentes", apoyo a las familias y "una alternativa pública en el municipio", haciendo hincapié en que una escuela infantil “no es un lujo, sino una necesidad”.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes, pero desde el equipo de gobierno han declinado ofrecer su postura sobre el cierre de Ditets y efectuar cualquier tipo de declaración, argumentando que se trata de una actividad privada.