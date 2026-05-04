Más de 70 tiradores de toda España se baten en la Copa Delegación en el campo de tiro olímpico de l'Alcúdia de Crespins

El pasado fin de semana, el Campo de Tiro Olímpico La Plana de l'Alcúdia de Crespins se convirtió en el epicentro del tiro de precisión autonómico con la celebración de la Copa Delegación 2026. Bajo la organización del Club de Tiro Olímpico “La Costera”, la competición reunió a más de 70 tiradores de primer nivel que compitieron en las modalidades de Pistola Fuego Central y Pistola Deportiva Damas (PDD).

La cita no solo destacó por la nutrida concurrencia de deportistas llegados de diferentes federaciones, sino por la calidad de las marcas registradas, que confirman el excelente estado de forma de la disciplina en este arranque de temporada.

La modalidad de Damas fue, sin duda, una de las grandes sensaciones del torneo. Con registros muy competitivos que despertaron el aplauso de los asistentes, Encarnación Pérez Navarro se alzó con la victoria tras una sólida actuación que le otorgó un total de 532 puntos (con 9 dieces interiores). Le siguieron de cerca Querubina Peñafiel (509 puntos) y Ekaterina Bondarenko (508 puntos), en un podio que reflejó la gran rivalidad y técnica impecable de las participantes.

Dominio y veteranía en Fuego Central

En la categoría de Pistola Fuego Central, los resultados también fueron de gran calibre. En la división Senior Nivel 1, José Joaquín Catalán Soriano se impuso con una tarjeta de 541 puntos, superando por poco margen a Iván Atanasov (536) y Víctor Manuel Cando (535).

Una tiradora durante la competición. / C.T.L:C:

Mención especial merece la categoría de Veteranos, donde se registró la puntuación más alta de toda la competición. Salvador Pla Pérez consiguió al alcanzar los 554 puntos (8 dieces interiores), demostrando que la experiencia es un grado en este deporte de máxima concentración.

Por su parte, en Veteranos Máster, Mario León Lópezse llevó el oro con un meritorio 533.

El broche de oro de la jornada lo puso la ceremonia de clausura y entrega de trofeos, que contó con la destacada presencia de Antonio Martínez, presidente de la Federación Valenciana de Tiro Olímpico. Su asistencia reforzó el prestigio de esta Copa Delegación dentro del calendario deportivo autonómico. Martínez fue el encargado de coronar a los campeones y entregar los trofeos, momento que aprovechó para reconocer personalmente el altísimo nivel deportivo de los tiradores y felicitar al Club de Tiro Olímpico La Costera por la impecable organización.

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"Recibir a más de 70 deportistas y presenciar este nivel de marcas es un orgullo para nuestro club y para L'Alcudia de Crespins", señaló también el presidente del club organizador,Mario Aliques, agradeciendo el apoyo federativo y destacando la perfecta adecuación de las instalaciones de La Plana. Con la publicación de las actas definitivas, la Copa Delegación 2026 se cierra como un rotundo éxito que deja el listón muy alto para las próximas citas deportivas.