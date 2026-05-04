Amics de la Costera recupera la poesía de Gonzalo Viñes

El pasado jueves tuvo lugar la presentación del facsímil que recopila la obra poética de Gonzalo Viñes Masip. Fue el colofón al ciclo de conferencias organizado por Ayuntamiento de Xàtiva el pasado mes de octubre, en colaboración con la Universitat de València y la Associació d’Amics de la Costera, para rendir homenaje a la memoria del sacerdote asesinado en 1936 y beatificado en el año 2011, por sus múltiples aportaciones a la historia de la ciudad, bien como: sacerdote, archivero, poeta, cronista, periodista y arqueólogo.

En ausencia de representación institucional por la coincidencia con un Pleno en el Ayuntamiento de Xàtiva, la presentación del facsímil corrió a cargo de Vicent Torregrosa, presidente de la Associació d’Amics de la Costera, del sacerdote y profesor, Antonio Quiles, y de la poetisa local, Alexia Úbeda. La puesta en escena fue llevada a cabo por la maestra y escritora setabense, Lorena Cayuela, que actuó de cicerone de todos ellos, y disculpó también la ausencia de representantes del equipo de gobierno.

Vicent Torregrosa recordó el gran interés de Ana Martí, sobrina del sacerdote, por la celebración de aquella serie de conferencias, para las que entregó el dosier síntesis de los muchos escritos de Viñes, así como un ejemplar del libro Sembrant la vida, título sacado del poema Cançó de les aigües, volum de poesías y textos de Viñes publicado por la editorial Denes en mayo de 2009, con prólogo e introducción de Antonio López Quiles, que pudieran servir para la realización de un ciclo de conferencias, y de base para una publicación monográfica, sobre los contenidos de la misma.

Textos originales de autores de Xàtiva

Con la presentación del facsímil se cumple otro de los objetivos planteados por la Asociación, la de publicar textos originales de autores de referencia para Xàtiva, como ya se había hecho con Ventura Pascual o Francisco de Paula Martí, y ahora con aquel poemario editado por la editorial Denes, donde su autor, el profesor Antonio Quiles, se enorgullecía de lograr una reedición de sus obras con tan poco tiempo.

Tras su conferencia celebrada el pasado mes de octubre dedicada a glosar la obra poética de Gonzalo Viñes, el sacerdote y profesor de la Universitat de València, Antonio Quiles, retornaba a Xàtiva en menos de un año, para presentar acompañado de la Biblia, a ese “poeta de l’esperança”, que tuvo que lidiar con un contexto social poco proclive al valenciano y al catolicismo, y que fue capaz de crear una poesía vitalista siempre muy vinculada al peso histórico de la ciudad de Xàtiva, y a la evocación de sus parajes naturales.

Una poesía bella, rítmica, y con un gran dominio de la palabra, en la que mezclaba naturaleza con elementos de la cultura clásica, o de la devoción hacia la Virgen María. Un poemario, en su opinión, inspirado en los paisajes y la topografía setabense, que mezcla entornos urbanos con simbolismo religioso, donde la devoción de lo litúrgico se integraba con lo cotidiano, con referencias y peso del pasado, en la que utiliza un léxico valenciano normativo, de cuidada métrica, y gusto por la palabra culta, que lo convierten en todo un esteta de la belleza poética.

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Palabras que fueron refrendadas por la poetisa Alexia Úbeda, que recitó algunos poemas de Viñes como: Parlament de les Muntanyes, Cançó de les Aigües, Sonata de l’Horta, Diu la història o la Fira de Xàtiva, con el acompañamiento musical del chelo de Elena Pelegero, con el que se dio fin al acto.