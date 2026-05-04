Ángela Fita se proclama campeona de Challenger WTA Bonita Springs de Florida

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda se ha proclamado campeona del Challenger WTA Bonita Springs de Florida. Fita ha logrado el mayor hito de su carrera, hasta ahora, tras derrotar en la final del torneo a la estadounidense Akasha Urhobo por 6-3 y 6-1.

Ángela Fita golpea la pelota de tenis en un partido. / Levante-EMV

En esta ocasión, la setabense sí que pudo con Urhobo, tras verse superada en las dos anteriores ocasiones en las que se habían enfrentado durante estos últimos días. Ángela Fita jugó su mejor partido del torneo, con un juego arrollador. Todo parecía que sería muy competido en esta final, pero la setabense supo jugarle a la tenista local desde el fondo de la red, con un juego bastante agresivo, ganando en dos sets por 6-3 y 6-1.

Durante toda la semana, la tenista de Xàtiva había competido ante rivales con mejor ranking que ella y, tras la victoria ante la número dos del torneo, se creció. En semifinales, la setabense ya derrotó a la estadounidense Mary Stoiana por un contundente 6-3 y 6-2. Y en cuartos superaba a la también norteamericana Kayla Day por 7-6 y 6-4. Ángela Fita comenzó el torneo, que se ha disputado entre el 27 de abril y el 3 de mayo pasados, imponiéndose a la tenista mexicana Ana Sofía Sánchez por 6-1 y 6-3. En segunda ronda ganaba a la checa Darja Vidmanova, número 2 del torneo, por 4-6, 6-4 y 6-2.

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Con la victoria en este torneo, Ángela Fita logra unos magníficos puntos que le dejan sobre el puesto 190 del mundo, además de una buena cuantía económica, ya que el W100 Bonita Springs repartía una dotación de 100.000 dólares en premios.