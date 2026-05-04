El Atzeneta se lleva el derbi contra el Ontinyent 1931 para continuar luchando por la salvación

El sábado se disputó la jornada de Tercera Federación con horario unificado, ya que aún había mucho en juego. El fin de semana sirvió para esclarecer algunas posiciones tanto en la parte alta como en la baja de la clasificación, y el Atzeneta tendrá que jugarse la salvación en la última jornada.

El conjunto “taronja” recibió al Ontinyent 1931, que llegaba a El Regit con los deberes hechos. En cambio, los locales necesitaban los tres puntos para acercarse a la permanencia. El inicio de los de Garrido fue intenso y con una clara declaración de intenciones: ganar. En el primer minuto de juego, el central atzetenero Diego Martínez vio portería, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

El gol local no se hizo esperar y, antes del cuarto de hora, abrieron el marcador. El Atzeneta ejecutó un saque de esquina que remató Ayoze para abrir la lata (1-0). Tan solo seis minutos después, los locales encarrilaron el partido con el segundo gol. Tras un buen robo, Luispa puso el balón al corazón del área, donde tocó en David Micó, que marcó en propia puerta (2-0). Los de Roberto Bas intentaron reaccionar encadenando llegadas al área, aunque sin generar demasiado peligro. Superada la media hora de juego, Brian Triviño pudo sentenciar, pero se encontró con una mano salvadora de Dani García, que minutos después volvió a evitar el gol en un mano a mano con Moha. Con la ventaja local se llegó al descanso (2-0).

En la segunda parte, los de la capital de la Vall d’Albaida dieron un paso adelante, introdujeron cambios y ganaron presencia ante un Atzeneta que buscaba defender lo conseguido. En el minuto 75, Pablo Bonet remató de cabeza un córner para recortar distancias (2-1). El central “blanc-i-negre” no celebró el gol por su pasado atzetenero. La tensión aumentó y el Ontinyent 1931 buscó el empate. Jordi Vañó remató de cabeza un balón que llegó manso a las manos de Ferri.

A seis minutos para el final, Moha vio la cartulina roja y dejó a los locales en inferioridad numérica. Los de Garrido tuvieron que defender con todo ante los ataques del Ontinyent 1931, que rozó el empate con un testarazo de Jordi Vañó. Ya en el tramo final, Andreu Serrano también fue expulsado, dejando a los de Roberto Bas con diez jugadores. Sin más goles se llegó al final del encuentro.

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El Atzeneta sumó tres puntos vitales para mantenerse fuera de la zona de descenso, distanciándose en tres puntos del Alzira, que marca la zona roja de la clasificación. El conjunto “taronja” tendrá que certificar la permanencia en la próxima jornada y mirar de reojo a la Segunda Federación por los posibles descensos por arrastre.