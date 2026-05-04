Conmemoran el 50 aniversario del partido entre el Olímpic y el Levante UD con el que los “granota” subieron a 2ª División

El 6 de junio de 1976 el campo municipal La Murta de Xàtiva acogió un partido histórico entre el CD Olímpic y el Levante UD. Los “granota” ganaron el encuentro y con la victoria consiguieron el ascenso a 2ª División. Medio siglo después de aquella histórica cita deportiva, la Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños recordará a los protagonistas de aquel partido histórico.

Jugadores y técnicos del CD Olímpic en el partido contra el Levante en 1976. / Levante-EMV

La asociación setabense organizará el próximo 29 de mayo a las 19:30 horas en el Saló Noble de la Casa de la Cultura un acto de homenaje a los jugadores que formaron parte de los dos equipos, así como setabenses vinculados al Levante UD, que han colaborado en la memoria y difusión de este histórico evento deportivo. Más de 25 jugadores, una decena de entrenadores y dirigentes o gerentes que han pasado por el Olímpic y el Levante, así como familiares de aquellos que ya no estén, está previsto que asistan a un acto de reconocimiento a los dos clubes.

En el acto, se realizará un homenaje a dos jugadores de Xàtiva que disputaron el encuentro en las filas del Olímpic, Ramírez y Oltra, a los que se entregará un detalle conmemorativo. También se distinguirá a dos futbolistas de la Costera que se han formado en la cantera del Levante UD, jugando en equipos del fútbol base del club del Ciutat de València y que han jugado en el Levante desde las categorías inferiores. Dos futbolistas que, además, han ostentado la internacionalidad con la Selección española, jugando con España en categorías inferiores y que siguen en el fútbol activo. Son Rubén García (Osasuna) y Joan Gallego (Atzeneta). Rubén y Joan, además, aportarán un detalle que se sorteará con fines benéficos.

Acto benéfico

La Associació Esportiva Murta también editará un periódico en el formato de la época, con diferentes artículos de opinión. Se publicará una edición limitada a un precio simbólico de 5 euros y los beneficios de la venta se destinarán a las protectoras de animales de Xàtiva y a la asociación Axatea. Durante el acto también se sortearán camisetas firmadas del Levante UD, el CD Olímpic y la Asociación de Futbolistas Veteranos del Levante UD.

El acto estará presentado por el periodista deportivo de Xàtiva, Pepe Gutiérrez. El cartel del acto ha sido diseñado por Vicent Tormo y en la celebración del evento ha colaborado el Ayuntamiento de Xàtiva, además de los dos clubes protagonistas. También han colaborado Ángel Sánchez, Kike Roselló, Agustí Garzó, Josep Lluís Fitó, Juano Amorós, Emilio Nadal, Emilio Sala, José Enrique Sanchis y Joaquín Urio Velázquez, este último el árbitro que dirigió el histórico partido y que, posteriormente, fue colegiado internacional.

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La Associació Esportiva Murta destaca la historia de aquel partido para el Olímpic y para el Levante, así como la trayectoria de jugadores y técnicos que formaron parte de aquellos equipos para festejar el 50 aniversario del encuentro. Desde la entidad presidida por Javier García Paños resaltan, además, “la buena relación entre los dos clubes a lo largo de los años”, remarcando que, además, el Levante UD “ha participado en partidos solidarios de Xàtiva, así como en diferentes trofeos de la Fira d’Agost de Xàtiva de décadas pasadas”. Entre los jugadores y técnicos de aquella época destacan Miguel Sarrión y el entrenador Miralles, que formaban parte entonces del Olímpic y posteriormente estuvieron en el Levante. García Granero y Mollá también militaron en el Levante y Balciscueta, autor del gol del Levante en el partido de 1976, fichó posteriormente por el Olímpic. Oltra y Ramírez, de Xàtiva, militaron en el Olímpic y disputaron el histórico encuentro. El CD Olímpic de 1976 estuvo formado, entre otros, por Ramírez, Diego, José, Antonio, Cambra, Frigols, Mollá, Miguel Sarrión, Rielo, Santi, García Granero, Batiste, Quinichi, Franco, Perico y Oltra. El entrenador era Miralles y el presidente del club de Xàtiva, Joaquín Yagüe.