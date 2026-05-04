El Consorci de Residus (COR) participa en las jornadas de la Canal para garantizar el éxito de la recogida ‘puerta a puerta’
Los educadores ambientales del Consorci de Residus colaboran en las sesiones itinerantes de la Mancomunitat para asegurar una transición eficiente al nuevo modelo
El COR destaca su labor como organismo que trata los residuos de cinco comarcas y garantiza el cumplimiento de las normativas de tratamiento de basura
El Consorci de Residus COR (V5) se ha volcado en las jornadas informativas que imparte la Mancomunitat de la Canal de Navarrés con el objetivo de garantizar el éxito del sistema de recogida ‘puerta a puerta’. Esta apuesta por la sostenibilidad y la separación efectiva entra en vigor en casi toda la comarca en junio.
La iniciativa se está desarrollando mediante una campaña itinerante que busca acercar la información de manera directa a cada vecino. De momento, las jornadas ya han visitado con éxito los municipios de Anna, Navarrés y Chella, y seguirán su ruta por el resto de poblaciones de la Canal durante esta semana y la próxima.
Los educadores ambientales del Consorci participan en estas jornadas para “asesorar de cerca a los vecinos”, como ha indicado el presidente del COR, Elio Cabanes. “Su presencia refuerza el compromiso de la entidad por facilitar las herramientas necesarias a la ciudadanía, logrando así, entre todos, una gestión de residuos sostenible y responsable con nuestro entorno”, ha precisado.
¿En qué consiste el ‘puerta a puerta’?
Los educadores ambientales del Consorci de Residus participan en estas sesiones para explicar en las claves de este modelo, que consiste en la retirada de los residuos directamente de la puerta de las viviendas siguiendo un calendario prefijado.
En la Canal de Navarrés, los vecinos deben depositar cada fracción el día correspondiente:
Orgánica: Martes, jueves y domingos.
Envases: Miércoles y sábados.
Papel y cartón: Viernes.
Resto: Lunes.
Para casos especiales, como pañales o excrementos de animales además del lunes, se permite su entrega el resto de días en bolsas cerradas.
El compromiso del Consorci de Residus COR V5
El COR destaca su papel fundamental como el organismo responsable del tratamiento de los residuos en la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, el Valle de Ayora y la Safor, asegurando que se cumplan las normativas legales que obligan a la correcta gestión de los residuos en el territorio.
La labor del Consorcio se centra en gestionar el tratamiento, la valorización y la eliminación de los residuos, un servicio esencial y obligatorio por ley que permite transformar los desechos en nuevos recursos. Todo con el objetivo de que este proceso sea lo más sencillo posible para los usuarios
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