Cruce de reproches entre el PP y el gobierno local por la fiscalidad en Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha criticado este lunes "la entrada en vigor de una nueva oleada de subidas de impuestos y tasas municipales impulsadas por el gobierno de Roger Cerdà, que supondrá un nuevo golpe al bolsillo de los vecinos". Desde el PP aseguran que esta subida "no es puntual ni aislada, sino parte de una estrategia fiscal continuada".

“El lunes no es un día cualquiera: es el día en el que los vecinos de Xàtiva van a empezar a pagar más por prácticamente todo. Más impuestos, más tasas… y los mismos servicios deficientes de siempre", afirma el portavoz del PP, Marcos Sanchis, que dice que el gobierno municipal “castiga a quien cumple” y califica de “ineficaz y desconectada de la realidad” la gestión municipal.

“Suben impuestos porque no saben gestionar. Suben tasas porque no saben priorizar. Y mientras tanto, las calles sucias, las infraestructuras abandonadas y los problemas reales de los vecinos sin resolver", continúa Sanchis.

Desde el PP sostienen que estas subidas "afectan a múltiples ámbitos del día a día de los ciudadanos, incrementando el coste de servicios básicos y agravando la carga económica en un momento especialmente delicado para muchas familias". “Esto no es una medida aislada, es un modelo: el modelo del PSOE, que consiste en gastar más, gestionar peor… y hacer que los vecinos lo paguen todo", ahondan.

Finalmente, Sanchis anuncia que el PP va a seguir "denunciando este abuso fiscal y trabajando por un modelo alternativo: menos impuestos, mejor gestión y más respeto por el dinero de los vecinos de Xàtiva".

"Titulares vacíos, exageraciones y acusaciones sin datos"

Por su parte, desde el gobierno municipal de Xàtiva responden que "una vez más, el Partido Popular de Xàtiva vuelve a optar por la mentira y la desinformación como única estrategia política". "Su nota no es más que una recopilación de titulares vacíos, exageraciones y acusaciones sin ni un solo dato que las respalde. Hablan de 'sablazo fiscal' y de que 'se pagará más por todo', pero son incapaces de aportar ni una cifra, ni una comparativa, ni ningún argumento mínimamente riguroso. Es propaganda, no información".

"La realidad, por mucho que les moleste, es exactamente la contraria de lo que intentan vender. La mayor parte de los impuestos y tasas municipales se mantienen congelados: no suben ni el IAE, ni el agua, ni las licencias de obra, ni el alcantarillado, ni la ORA, ni las terrazas. ¿Eso es un “sablazo”? ¿O es, más bien, una política de contención fiscal responsable que el PP prefiere ocultar porque desmonta completamente su relato?"

"En cuanto al IBI, lo que se aplica es una simple actualización conforme al IPC del 2,7% tras una década de congelación. Hablar de esto como una subida abusiva es, directamente, engañar a la ciudadanía. Y aún es más grave en el caso de la tasa de basura: el incremento es de solo 4,5 euros anuales y responde a una obligación legal de repercutir el coste real del servicio tras la renovación de la maquinaria. No es una decisión arbitraria ni recaudatoria, es cumplir la ley. Mientras hablan de presión fiscal, ocultan deliberadamente que Xàtiva tiene una de las tasas de basura más bajas de toda la Comunitat Valenciana. Si tan convencidos están de lo que dicen, que aporten datos y que digan qué municipio similar cobra menos. No lo hacen porque saben que no pueden", destacan desde el ejecutivo.

Las mismas fuentes acusan al PP de "callar también medidas que benefician directamente a la ciudadanía. Más del 70% de los usuarios de vados verán reducido su recibo con la nueva regulación, y los puestos del mercado de los viernes tendrán una rebaja del 70% para impulsar el comercio local. ¿Esto también es “subirlo todo”? ¿O es que el problema es que la realidad no encaja con su relato catastrofista?".

"Lo que realmente evidencia esta nota es la falta total de rigor del Partido Popular, que prefiere generar alarma antes que explicar la verdad. Hablan de 'mala gestión', pero no aportan ni una prueba; hablan de 'más impuestos' cuando la mayoría están congelados; y hablan de 'castigar a los vecinos' mientras se aplican medidas que, en muchos casos, reducen la carga fiscal".

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"La ciudadanía de Xàtiva no necesita eslóganes vacíos ni alarmismo interesado. Necesita información clara y honesta. Tenemos unas ordenanzas equilibradas, con actualizaciones puntuales y justificadas tras una década de congelación. Lo que sí hay, una vez más, es un PP instalado en la desinformación, que intenta tapar la falta de argumentos con ruido y titulares que no resisten el más mínimo contraste con la realidad".