El Festival Nómade: un motor de sostenibilidad e igualdad en la Vall d'Albaida y la Costera

Nómade cerró este domingo su quinta edición consolidando un modelo de festival de éxito para el territorio, basado en una programación que combina música en directo, gastronomía, vino, experiencias y la puesta en valor de diferentes espacios singulares de Moixent, Ontinyent y Bocairent. La cita, en la que colabora la Diputació de València a través del área de Comarcalización que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, volvió a demostrar su capacidad para activar culturalmente el interior valenciano a través de una propuesta descentralizada, sostenible y conectada con el paisaje, la identidad y los productores locales.

El festival, celebrado del 1 al 3 de mayo, reunió durante todo el fin de semana a público local y visitantes en una edición marcada por la buena respuesta a sus diferentes formatos. La vicepresidenta Enguix ha destacado que este año "hemos conseguido un festival más diverso musicalmente, donde las mujeres y el valenciano han tenido un gran protagonismo, y con una mayor presencia de productores de vino y experiencias gastronómicas". Natàlia Enguix cree que el Nómade de 2026 "ha sido el más redondo de los cinco celebrados hasta el momento", y "marca el camino" de cómo desde la Diputación se ven estos eventos, tanto el Nómade como el Tierra Bobal Fest, otro proyecto de Festivales Territorio que impulsa la corporación provincial, en este caso, en la plana Utiel-Requena.

Presentación del festival. / Diputación de Valencia

Al respecto, la responsable provincial de Comarcalización, Natàlia Enguix, destacó que "la inversión pública en eventos como el Nómade es estratégica para que nuestras comarcas crezcan cultural y económicamente". Enguix puso el foco en la implicación social del festival: "este año hemos dado un paso firme en la igualdad, con presencia de mujeres artistas en todos los escenarios. Es un orgullo ver cómo un festival sostenible y paritario se convierte en el mejor escaparate para nuestro paisaje y nuestras tradiciones".

Un mercado lleno de público

Uno de los momentos más destacados de esta quinta edición fue la jornada diurna del sábado en Ontinyent, con la celebración del Mercado Gastro(Arte)Sano en la explanada del Museu del Tèxtil. El espacio registró una gran afluencia de público durante toda la mañana y el mediodía, reuniendo a asistentes de diferentes edades alrededor de la propuesta gastronómica de MOS Ontinyent, la selección vitivinícola de la Societat de Viticultors i Productors de Terres dels Alforins y la música en directo.

El concierto de Micromambo, nuevo proyecto vinculado al artista Depedro, fue uno de los grandes reclamos de la jornada y convirtió el mercado en una de las imágenes más representativas del festival: público disfrutando de música, gastronomía y vino en un formato abierto, diurno y plenamente integrado en la ciudad. Con esta segunda edición, el Mercado Gastro(Arte)Sano se confirma como uno de los espacios con mayor proyección dentro del universo Nómade.

La programación había arrancado el viernes en Moixent con una primera jornada que contó con una muy buena acogida y que tuvo como protagonista musical a La Perra Blanco. El directo de la artista gaditana abrió el viaje de Nómade por el territorio con una propuesta enérgica y cercana.

Gran noche en Ontinyent y cierre en Bocairent

El sábado por la noche, La Glorieta de Ontinyent acogió una de las citas centrales de esta edición con los conciertos de Sexy Zebras, Chiquita Movida y Abril. La jornada confirmó la capacidad del Nómade para combinar propuestas consolidadas, nuevos proyectos musicales y talento emergente en una programación pensada para atraer a públicos diversos y generar una experiencia de festival singular en el corazón de la ciudad.

La quinta edición se cerró el domingo en Bocairent con el concierto de La Titana en el Teatre Avenida, que registró un lleno total. La artista valenciana puso el broche final al festival con una actuación de gran conexión con el público.

Experiencias, paisaje y vino

Además de la programación musical, el festival Nómade volvió a desplegar una línea de experiencias pensadas para descubrir el territorio desde una mirada pausada, cercana y sensorial. Algunas de las actividades previstas tuvieron que cancelarse debido a la previsión meteorológica, pero las que pudieron celebrarse recibieron una gran respuesta del público. Entre ellas, destacó la visita a la bodega Vinya Alforí, que agotó todas sus entradas.

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Con este balance, el Nómade refuerza su posición como una cita cultural con personalidad propia dentro del calendario de festivales del territorio valenciano. El evento cuenta con la colaboración principal de la Diputació de València, a través del área de Comarcalización, para la activación económica de la zona y su promoción turística entre un público nacional e internacional que busca vivencias de calidad, especiales y ligadas a un territorio. También cuenta con el apoyo de Caixa Popular y como colaboradores se encuentran las Mancomunidades de La Costera-Canal y Vall d'Albaida, así como los ayuntamientos de Ontinyent, Moixent y Bocairent.