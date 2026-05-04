La Font de la Figura y Vallada lideran las precipitaciones en la Comunitat Valenciana
La semana empieza con la aparición de lluvias en las zonas de interior de la provincia, que podrían continuar durante varias jornadas
Los expertos avisaron de un fin de semana de nubes grises y lluvias débiles tras algunas jornadas de calor importante. Las predicciones se cumplieron, con varios días de cielos encapotados. Y el inicio de semana también ha proseguido con la misma tónica, añadiendo además precipitaciones en zonas de interior. Así, los datos aportados por la red de estaciones perteneciente a la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet) confirman que Vallada y la Font de la Figuera lideran actualmente los registros de lluvias hoy lunes 4 de mayo.
Los últimos datos que se pueden consultar en su página web confirman que ya se han recogido más de 18 litros en Vallada y de 15 en la Font de la Figuera, magnitudes que irán creciendo conforme discurra la jornada. Prácticamente en muchas de las localides de las Comarcas Centrales se están registrando precipitaciones de mayor o menor intensidad. Ya lo saben, son días de utilizar el paragüas y recuperar el chubasquero.
Predicción para los próximos días
La predicción para los próximos días lanzada por la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que la tónica será similar a la registrada hoy. Los modelos de previsión apuntan a la jornada del jueves como el día en el que las precipitaciones volverán con mayor probabilidad a marcar la hoja de ruta climática. Esta tesitura podría convertirse en un aliado para el campo. Ya lo dice el refrán: "Agua de mayo, pan para todo el año", haciendo referencia a que las lluvias en este mes son cruciales para las cosechas. La sabiduría popular nunca falla.
- Urgencias de la Generalitat se corrige y desmiente la muerte de cuatro personas en Oliva
- El veto del PP a Pilar Bernabé bloquea el desarrollo del Parc Central de València desde hace tres meses
- Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
- Carmen, nieta del rector Peset Aleixandre, al ver la foto de su verdugo: 'El daño ya esta hecho
- La semilla del ‘cacau’ autóctono arraiga en campos de Guadassuar y Benifaió
- Una nevera colgada y una ducha-retrete en 12 metros: la última pirueta del alquiler en València
- Así se repartirán las 70.000 plazas del Nou Mestalla: un estadio con mayoría de aforo popular, peso VIP y casi medio campo en la grada alta
- La pirotecnia del Día de la Madre se dispara con un lleno más propio de mascletà de Fallas