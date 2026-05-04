La Font de la Figura y Vallada lideran las precipitaciones en la Comunitat Valenciana

Los expertos avisaron de un fin de semana de nubes grises y lluvias débiles tras algunas jornadas de calor importante. Las predicciones se cumplieron, con varios días de cielos encapotados. Y el inicio de semana también ha proseguido con la misma tónica, añadiendo además precipitaciones en zonas de interior. Así, los datos aportados por la red de estaciones perteneciente a la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet) confirman que Vallada y la Font de la Figuera lideran actualmente los registros de lluvias hoy lunes 4 de mayo.

Los últimos datos que se pueden consultar en su página web confirman que ya se han recogido más de 18 litros en Vallada y de 15 en la Font de la Figuera, magnitudes que irán creciendo conforme discurra la jornada. Prácticamente en muchas de las localides de las Comarcas Centrales se están registrando precipitaciones de mayor o menor intensidad. Ya lo saben, son días de utilizar el paragüas y recuperar el chubasquero.

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Predicción para los próximos días

La predicción para los próximos días lanzada por la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que la tónica será similar a la registrada hoy. Los modelos de previsión apuntan a la jornada del jueves como el día en el que las precipitaciones volverán con mayor probabilidad a marcar la hoja de ruta climática. Esta tesitura podría convertirse en un aliado para el campo. Ya lo dice el refrán: "Agua de mayo, pan para todo el año", haciendo referencia a que las lluvias en este mes son cruciales para las cosechas. La sabiduría popular nunca falla.