Se incendia el local parroquial de Sant Rafel en Ontinyent

Los bomberos están trabajando en la actualidad sobre el terreno y, de momento, se desconoce el alcance de las llamas. Desde el Consorci de Bombers confirman que este mediodía se ha recibido un aviso sobre un incendio en la parroquia de Sant Rafel, ubicada en la localidad de Ontinyent. Aunque es pronto para evaluar el estado de los daños en el inmueble, las fuentes oficiales consultadas exponen que se ha movilizado a tres dotaciones de bomberos de los parques de Alzira y Ontinyent y un sargento del parque de Alzira.

Desde el Consorci también confirman que los primeros avisos sobre el incidente han entrado sobre las doce y media del mediodía, concretamente a las 12.23 horas. Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Las fuentes consultadas también exponen que "de momento se desconocen las causas que han ocasionado el incendio". Al parecer, habría sido el propio párroco el que ha dado el aviso a los cuerpos de seguridad. Las mismas fuentes exponen que se ha quemado una única estancia de la parroquia. No había nadie dentro del local, por lo que no se ha desalojado nadie, tampoco de las viviendas adyacentes.

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Vecinos de la zona apuntan que el episodio ha generado un notable humo, lo que ha generado cierta alarma social. Una de las posibles hipótesis que se manejan es un cortocircuita en el sistema eléctrico. Cabe recordar que la parroquia de Sant Rafael de Ontinyent saltó a los medios cuando un grupo de vecinos se movilizó para evitar el cambio del anterior párroco. Fue el propio cura el que tuvo que pedir que se desactivaran las propuestas de forma pública.