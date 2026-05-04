La Llosa de Ranes acoge el IV Festival de Bandes Juvenils

El mes de mayo es el mes de la música en la Llosa de Ranes. La localidad de la Costera se ha consolidado como un referente en la promoción musical y en el apoyo a los jóvenes músicos, con una programación especial que valora el talento y la pasión por la interpretación musical con dos destacados acontecimientos, organizados por la Fundació Sanganxa y el ayuntamiento.

Una sociedad musical en el Festival de Bandes Juvenils de la Llosa de Ranes de una edición pasada. / Fundació Sanganxa

El próximo domingo, 10 de mayo, tendrá lugar la cuarta edición del Festival de Bandes Juvenils, una cita ya consolidada que ha reunido decenas de jóvenes músicos y agrupaciones a lo largo de tres ediciones. Por otro lado, el Concurso de Jóvenes Intérpretes, que se celebrará los días 16 y 17 de mayo y 23 y 24 de mayo, se suma en esta programación como otra gran apuesta por el talento joven.

En esta edición, el Festival de Bandes incorpora, por primera vez, a dos bandas de Castilla-La Mancha, reforzando así su carácter abierto y creando un espacio único para convivir, aprender y disfrutar de la música, destacan desde la organización. Las bandas participantes serán la Banda Juvenil Filarmónica Beethoven, la Escuela Municipal de Música de Tarazona de la Mancha y la Banda Juvenil de la Societat Musical la Llosa de Ranes.

El acontecimiento empezará con un pasacalle a las 11:00 horas, seguido del concierto a las 11:30 horas en el Auditori Municipal. "Actuar en este escenario, ante más de 400 personas, supone para los jóvenes músicos mucho más que un concierto: es una oportunidad para vivir la música en un entorno profesional y compartir experiencias con otras agrupaciones", resaltan.

Cartel del IV Festival de Bandes Juvenils de la Llosa de Ranes. / Levante-EMV

Por otro lado, el Concurso de Jóvenes Intérpretes, de ámbito nacional, ofrece a los participantes una oportunidad muy valiosa para su desarrollo musical y profesional, cosa que les permite compartir experiencias, ampliar su visión artística y crecer como músicos en un entorno exigente, pero enriquecedor, afirman los organizadores. El concurso incluirá las especialidades de viento-madera (flauta, fagot, oboe, clarinete y saxófono) y viento-metal (trompa, trompeta, trombón, bombardino y tuba).

La alcaldesa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo, ha manifestado que «el objetivo es estimular los jóvenes músicos para que se preparen, y disfruten de la música, tanto en formato de concierto como en experiencias más exigentes, como un concurso. Queremos que compartan vivencias con otros jóvenes, que suban a un escenario profesional y que se sientan satisfechos por el trabajo realizado». Pardo ha añadido que se trata «de ofrecerles oportunidades reales para crecer y hacer aquello que más les gusta, que es la música».

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Con estos dos acontecimientos, la Llosa de Ranes se consolida como un referente en la promoción del talento joven y en la difusión de la cultura musical, convirtiendo mayo en un mes lleno de ritmo, aprendizaje y oportunidades para los jóvenes músicos.