La mejor tiradora de dardos de España es de Agullent

Una vecina de Agullent se ha alzado con el oro en el 36º Campeonato de España de Dardos, que se celebró este pasado fin de semana en la localidad manchega de Puertollano.

La agullentina Mila Martínez Olcina logró un triple triunfo, puesto que conquistó el primer premio tanto en la categoría individual femenina como en la vertiente por parejas (junto a Maica Ivorra) y por equipos, representando a la selección valenciana de dardos.

Con estos resultados, Mila ha conseguido ganar las cuatro finales por tercer año consecutivo, un auténtico hito histórico, según ha destacado el Ayuntamiento de Agullent en un mensaje de felicitación. Además, estos éxitos han permitido a la jugadora clasificarse para la Europe Cup, que se celebrará este año en Tórshavn (Islas Feroe).

Campeonato en Puertollano

El Hotel Verona del Puertollano acogió el campeonato de España de dardos de punta de acero entre este miércoles 29 de abril y el domingo 3 de mayo. El torneo contó con la representación de ocho comunidades autónomas y con más de 350 jugadores de máximo nivel, así como con tienda de dardos de los patrocinadores de dianas de la organización, 'Triple 17 Dart Shop'.

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La competición comenzó el miércoles con las parejas ciegas, y las selecciones de liga y territorial. El jueves llegó el turno para las parejas mixtas y las parejas masculinas y femeninas. Ya el viernes le tocó a la categoría individual Copa Federación y a los equipos de liga open por equipos. Por último, el sábado por la mañana se celebró el Campeonato de España individual.