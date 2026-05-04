El mercadillo solidario de Benigànim recauda 11.200 euros para programas solidarios en Mozambique

En un año tan especial en el que las Voluntarias de San Vicente de Paúl de Benigànim conmemoran el 30 aniversario de esta solidaria iniciativa, se celebra una nueva edición del tradicional mercadillo solidario. Una clásica cita en la que el pueblo de Benigànim se une con el propósito de recaudar fondos para ayudar a quienes más lo necesitan. Tuvo lugar este pasado domingo día 3 de mayo, cuando la plaza Mayor la localidad se convirtió de nuevo en un mercado donde se podían adquirir objetos para el hogar, menaje y decoración, plantas, productos textiles y labores de artesanía hechas a mano. También se ofrecieron almuerzos populares, bocadillos, buñuelos, chocolate, dulces variados, merengues y las famosas “orelletes”.

Son ya tres las décadas en las que este colectivo de voluntarias llevan a cabo tan digna iniciativa, y es por eso que este año la convocatoria tenia un significado especial: son muchos años de trabajo altruista, compromiso y apoyo constante a las causas sociales. En esta ocasión la cantidad recaudada ha sido de 11.200 euros que ya han sido destinados a dos Hijas de la caridad valencianas residentes en Chokwe (Mozambique). Son sor Maria Elisa Verdú, nacida en Alcoi y en la actualidad medico a cargo del hospital del Carmelo, y la valenciana Sor Maria Gómez Lechón, que atiende en esta misma provincia a la población más vulnerable.

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Una vez más Benigànim ha demostrado ser un pueblo solidario por su numerosa participación, con tal motivo, las voluntarias no pueden más que sentirse orgullosas y agradecidas. Para conmemorar la tan solidaria efemérides el pasado sábado se celebró una Misa en la Parroquia San Miguel Arcángel en acción de gracias por el voluntariado vicenciano, por las Hijas de la Caridad que han estado en Beniganim, y también por todas las voluntarias y demás personas fallecidas que durante tantos años han colaborado en estos proyectos. Seguidamente en la sala de exposiciones del Ayuntamiento se inauguró la exposición “30 años de solidaridad”. Una retrospectiva grafica de todos estos años de trabajo colectivo, que estuvo marcada por un emotivo recuerdo a las Hijas de la Caridad, que durante más de cien años formaron parte de la vida de Benigànim. Su marcha en 2010 no fue una despedida definitiva, porque la huella que dejaron sigue latiendo en el pueblo. Aquella semilla que sembraron continúa dando fruto, gracias también al impulso de figuras como Sor Martina, una de las grandes almas de esta iniciativa solidaria. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo viernes día 8 de mayo.