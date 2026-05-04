Milo: el gato al que castraron de forma cruel en Rotglà

Una triste historia, que ilustra de nuevo la crueldad humana hacia los animales. Un grupo de voluntarias de Xàtiva -pertenecientes a las entidades CES Colonias Felinas y Xatigats- han costeado de su bolsillo los más de 1.100 euros que han costado de momento los diferentes tratamientos que ha recibido Milo, un gato de color naranja y blanco que fue hallado en una zona de bancales entre los municipios de Rotglà y Xàtiva con los genitales extirpados. "Unos jóvenes lo encontraron el pasado diciembre, estaba en término de Rotglà, pero por muy poco. Lo que le hicieron al animal no tiene nombre. Se ve que hace años se hacían estas cosas, que podía ser consecuencia de que empezó a marcar y alguien se enfadó. Esto es tortura, no se puede describir de otra forma. El gato estaba abandonado a su suerte", exponen Andrea Álvarez, coordinadora de Xatigats.

Durante los últimos meses, han sido varias las intervenciones en el veterinario. Actualmente, Milo está en acogida: "Está estable, pero con infecciones recurrentes. Ahora mismo tiene una posible infección o cristales y y se encuentra en tratamiento desde hace dos días", comentan.

Las voluntarias buscan una acogida, pero quieren hacerle un TAC antes de formalizarlo todo: "No estaríamos tranquilas sino actuáramos de esta forma. Por ello, queremos pedir colaboración. Al arrancarle todos los genitales, tuvieron que reconducir la uretra a la zona anal en la Clínica Sant Miquel en Xàtiva. Lo hicieron muy bien, pero no son expertos en este tipo de operaciones obviamente".

"⁠No podemos seguir tratando los síntomas constantemente sin atacar el problema de base, para ello necesitamos acudir a un especialista y hacerle un TAC, pero han sido mucho los gastos. Estamos asfixiadas, pero a la vez queremos hacer todo lo posible y agotar hasta el último recurso para que esté bien a largo plazo", prosiguen las mismas fuentes.

Y exponen que, de momento, no han contado con ayuda de ninguna administración: "Unos niños lo encontraron en un camino de huertos en Rotglà y dieron el aviso a su madre. Llamaron al 112, seprona, 091, policia local, y no se presentaron. Nos llamaron y entonces acudimos y esa misma noche lo ingresamos. ⁠Llevamos cuatro meses detrás del ayuntamiento de Rotglà y no hemos visto un euro, hemos presentado instancias y todo lo necesario", apuntan.

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Y destacan el carácter de Milo, al que quieren buscarle una familia que lo quiera: "Es increiblemente cariñoso, se deja hacer de todo, pobrecito, duerme pegado a la voluntaria que lo tiene en acogida. Es puro amor". Por último, también piden la máxima colaboración ciudadana para dar con el responsable de lo sucedido: "Agradeceríamos cualquier información y la fuente sería tratada de forma anónima".