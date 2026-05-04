Ontinyent Participa ya tiene las 11 propuestas finalistas y abre la fase de votaciones

“Ontinyent Participa 2026”, el proceso promovido por el Ayuntamiento de Ontinyent para que los vecinos elijan las actuaciones municipales a ejecutar en la ciudad, ya tiene sus 11 propuestas finalistas, y abrirá el próximo lunes 11 de mayo la fase de votaciones.

Después de una primera fase de recogida de propuestas de récord, en la que se recibieron 396 ideas, tuvo lugar la filtración técnica entre las que cumplían los requisitos para pasar a la fase de votación por los consejos sectoriales. De entre las 206 válidas, los consejos han hecho un cribado que se ha cerrado con la determinación por parte del Consell de Ciutat de las 11 finalistas.

En concreto, estas propuestas a votación plantean la puesta en marcha de un Plan de desbroce y mejora de los senderos del término; la creación de un programa municipal para mejorar la accesibilidad cognitiva en los establecimientos de hostelería y comercios de la ciudad; la organización de un taller/curso relacionado con la psicología, el bienestar y la gestión emocional para la ciudadanía; el fomento del valenciano; o una renovación de maquinaria en el gimnasio del polideportivo.

También se propone la realización de cursos de primeros auxilios para toda la población; un estudio técnico para identificar inmuebles de la calle Mayor abandonados por sus propietarios / propietarias o deterioro estructural; la creación de parques infantiles para todas las edades con diferentes tipos de juegos para fomentar la actividad física y el desarrollo infantil; la ampliación de la programación de juventud con incorporación de nuevas actividades, hasta el límite del presupuesto disponible; Incrementar la cantidad de árboles en toda la población; y la apertura de la Biblioteca de Sant Josep los fines de semana por la mañana, con actividades para todos los públicos.

Votación del 11 al 24 de mayo

Ahora se abre un periodo de difusión de estas propuestas, que se podrán consultar en la web www.ontinyentparticipa.es, página donde se podrá elegir las 5 propuestas ganadoras en la última fase, la de votación, que tendrá lugar del 11 al 24 de mayo, pudiendo participar las personas mayores de 16 años empadronadas en Ontinyent. Durante estos días se difundirá información sobre las propuestas finalistas, y se volverá a contar con la figura de los dinamizadores y dinamizadoras de calle equipados con tablets, que se desplazarán a lugares estratégicos como el mercado de lunes para informar y facilitar la votación in situ en estos dispositivos, además de desplazarse a los institutos de la ciudad.

La regidora de Ciudadanía, Inma López, ha destacado “el éxito de las primeras fases del proceso, que promueve la participación ciudadana". As u juicio, "conseguir más ideas y más ideas aplicables que nunca, después de tantos años de programa, solo se puede calificar de éxito". "Ahora, esta elevada implicación tanto de las personas proponentes como de los y las representantes de los consejos sectoriales haciendo la criba y selección de entre las que cumplían los requisitos necesarios, se tiene que ver continuado por las votaciones que empezarán el próximo lunes”.

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López ha hecho un llamamiento a la ciudadanía “a continuar implicándose con este proceso, conociendo las propuestas y eligiendo y votando las que consideran más idóneas"." Ontinyent Participa nos permite a todas y todos participar de manera directa en la creación de la ciudad que queremos , y animamos a la ciudadanía a ejercer su derecho de decidir lo que prefieren que se haga de entre las propuestas planteadas”, ha remachado la regidora.