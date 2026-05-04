El Xàtiva Voleibol juvenil femenino se clasifica entre los once mejores de España

El Club Voleibol Xàtiva se sitúa en la élite nacional de la categoría juvenil femenina. El equipo Ahora Vóley Xàtiva juvenil femenino se ha clasificado entre los once mejores equipos del territorio español en el Campeonato de España celebrado en Zaragoza.

Las chicas de Xàtiva arrancaban bien en la fase de grupos, pese a que quedaron encuadradas en el difícil grupo C, pero ganaron dos de los tres partidos disputados. En el debut vencieron con claridad por 3-0 a CV La Curtidora de Avilés y también ganaron por 3-0 contra el CV Torrelavega de Cantabria. Las de Xàtiva cedieron en un encuentro muy competido contra las campeonas de Cataluña: DSV San Cugat (Barcelona) por 3-1 (25-21/23-25/25-15/25-21), por lo que lograban el pase a los octavos de final como segundas de grupo. El DSV San Cugat son las nuevas Campeonas de España 2026, al realizar un torneo impecable.

De un total de 36 equipos distribuidos en ocho grupos, solo los dieciséis mejores equipos del torneo superaron la primera fase y se disputaron ocho intensas eliminatorias por el título, donde no hay margen de error, puesto que sólo el triunfo lleva consigo el premio de acceder a la siguiente ronda. El Campeonato de España Juvenil Femenino completaba el cuadro de octavos de final que se disputaron el viernes 1 de mayo. Al Ahora Vóley Xàtiva le correspondió jugar contra el potente Anaya Mayurqa Vóley Palma, campeonas del grupo F. El partido fue espectacular, con un derroche de energía de ambos conjuntos, en un partido decisivo, que resultó de infarto en la cancha y en las gradas, que duraba más de dos horas y media, con abundantes aficionados llegados para apoyar a las setabenses, destacan desde el club setabense. Las de Xàtiva cedieron finalmente por 2-3 (25-19, 23-25, 23-25, 25-12, 9-15), en un partido que pudieron cerrar en el tercer set, lo tuvieron en su mano, aunque posteriormente las mallorquinas fueron más regulares en el quinto y definitivo.

En la tarde del viernes, las de Xàtiva jugaron por los puestos 9 al 16. Contra el CV Heiderberg de Las Palmas de Gran Canaria, las de Xàtiva dominaron claramente el partido y vencieron por 3-0 (25-17, 25-13, 25-18). Un partido en el que las setabenses no acusaron el cansancio del maratoniano partido de la mañana, y jugaron muy concentradas, sin dar apenas opciones al conjunto canario. En la mañana del sábado el rival por los puestos 9 al 12 serían las campeonas de Asturias, AD Los Campos. Las de Xàtiva realizaron un buen encuentro en los dos primeros sets, pero posteriormente no pudieron superar el buen juego de las asturianas y acabaron cediendo por 3-2 (25-15, 25-20, 12-25, 16-25, 12-15). En el último partido del campeonato, el Ahora Vóley Xàtiva se enfrentó al CV Aguere de Canarias. Las setabenses se despidieron a lo grande, ganando con contundencia al CV Aguere por 3-0 (25-18, 25-15, 25-20), por lo que consiguieron situarse entre los once mejores equipos de España en 2026. Buenas sensaciones de los técnicos, que afirmaban que el equipo compitió bien en general, sobre todo contra los mejores conjuntos, destacando los partidos contra DSV San Cugat y contra el Mallorca, y que han estado a la altura de las exigencias.

El equipo de Xàtiva dirigido por los técnicos Rafael Mora Ribera, Bruno Pisciottano y Quique Mateu Borox, estuvo formado por Mara Alcocel, Camila Belaunzaran, Alejandra Bolinches, Lea Burgui, Ariadna Rafael de la Cruz, Adriana López, María Martí, Sara Martínez, Gloria Martínez, Sofía Oltra, Iratxe Ortega, Alba Palmar, Carmen Pérez, Joaquina Ponzinibbio, Martina Ponzinibbio, Alison Quintin y Martina Valor.

Junior masculino

El Familycash Xàtiva voleibol junior masculino ya conoce a sus rivales en el Campeonato de España que se disputará desde el miércoles 6 de mayo al domingo 10 de mayo en Almendralejo (Extremadura) y viajaran este próximo martes 5 de mayo. La localidad extremeña coronará al nuevo campeón nacional. El torneo lo disputarán los 32 mejores conjuntos nacionales de la categoría, que buscarán suceder en el palmarés a Río Duero Soria, que venció en la última final a CV Manacor de Baleares. El tercero fue para el Arona Tenerife Sur.

Los de Xàtiva han quedado encuadrados en el grupo G, junto al CV Vigo (Galicia), Indescar Zaragoza y Arona Tenerife (Canarias). A las 17:30 del miércoles 6 de mayo se enfrentarán al CV Vigo, a las 12 horas del jueves 7 se enfrentarán al Arona Tenerife, para cerrar la fase de grupos a las 19:30 horas del mismo jueves contra el Indescar Zaragoza. Los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final, que abrirán las eliminatorias directas por el título.

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El conjunto setabense, que será dirigido por Borja Reyes Giménez, Daniel Mata y Sergio Peñalver, parte hacia tierras extremeñas con la mayor ilusión de realizar un buen campeonato, de tratar de aspirar al máximo, aun sabiendo que hay que competir al cien por cien contra los mejores equipos de España.