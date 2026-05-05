Aielo de Malferit mejorará la seguridad del principal acceso viario con una ayuda de 200.000 euros

Aielo de Malferit mejorará la seguridad vial del principal acceso a la población. El ayuntamiento ha sacado a concurso las obras de adecuación de la carretera 6410, de acceso norte a Aielo desde la autovía A-7 y que conecta el núcleo urbano con el polígono industrial Serrans, una actuación que cuenta con una inversión de 200.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Las obras contemplan separar el tráfico peatonal y ciclista del tráfico rodado y mejorar la imagen urbana.

Un chico con un patinete circula por la vía ciclopeatonal que mejorará la separación de la carretera. / Perales Iborra

Actualmente, en la carretera 6410, el vial ciclopeatonal y el del tráfico rodado están separados por una simple barandilla que proporciona una “seguridad aparente”, ya que, según detalla el proyecto, en caso de colisión de los vehículos con esta barandilla, “se produce su colapso y la posible afección a los peatones”. Ante este “peligro” para los viandantes y ciclistas que circulan por el carril ciclopeatonal, el ayuntamiento alega la necesidad de llevar a cabo la actuación.

Las obras previstas se centrarán en la creación de una franja verde con arbolado, de unos 3 metros de anchura, delimitada con un “potente” bordillo que “dotará al acceso de una imagen digna y que separe de forma definitiva el tráfico peatonal del rodado”, destaca la memoria del proyecto. La franja verde se dotará con la instalación de riego necesaria. Además, también se reforzará el alumbrado público doblando las luminarias existentes. En el vial ciclopeatonal también se construirá un pequeño muro de contención de hormigón armado que delimitará la vía de los terrenos colindantes por la zona oeste, unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable, y que dotará de la rasante adecuada. Los trabajos también contemplan la mejora del pavimento del carril ciclopeatonal, colocando un pavimento de hormigón impreso desde la primera rotonda hasta el primer acceso al polígono Serrans, detalla la memoria del proyecto. La actuación pretende mejorar también la imagen urbana del principal acceso a Aielo de Malferit, ya que este tramo viario se dotará de una percepción urbana, lo que “potenciará un uso más responsable de los vehículos y redundará en una mayor seguridad vial”, aseguran.

La carretera y a la izquierda el carril ciclopeatonal en el tramo próximo al polígono industrial. / PERALES IBORRA

La carretera 6410 fue de titularidad autonómica, integrada en las carreteras de la conselleria, pero fue desafectada hace ya muchos años, pasando el mantenimiento de la vía a cargo del ayuntamiento, que ha actuado “en la medida de sus posibilidades presupuestarias”, remarca la memoria. Para ejecutar la actuación, el Ayuntamiento de Aielo de Malferit cuenta con una subvención directa de la Diputació de València, justificada por el interés público y social de la actuación. El director de Carreteras de la Diputació suscribió en mayo del año pasado un informe para justificar la concesión de la ayuda, destacando “el carácter singular de la actuación y las finalidades y efectos que se pretende conseguir con la financiación de la actuación y su carácter excepcional y singular, dado que la solicitud responde a la necesidad inaplazable de mejorar la seguridad vial en el principal acceso al término municipal para garantizar la prestación del servicio público de acceso a los núcleos de población”.

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Completar urbanización

Ante la limitación del presupuesto, la actuación se ceñirá “exclusivamente” al margen izquierdo de la carretera, desde la rotonda que enfrenta la calle Jaume I hasta el primer acceso al polígono de Serrans, según señala la memoria del proyecto, que también apunta a futuras actuaciones para completar la urbanización de la zona. Así, señalan que “es conveniente continuar urbanizando este margen en el tramo que hoy constituye el puente sobre el barranco de Serrans —donde se deberá afianzar y ampliar la sección de la explanada de la carretera, la franja verde de seguridad y el carril ciclopeatonal ahora propuestos—, con el fin de dar continuidad a esta propuesta urbanizadora hasta el primer acceso al polígono de Serrans viniendo desde la población”.