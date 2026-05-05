Alquilan un coche, hacen caso al navegador... y acaban rescatados por los bomberos en Xàtiva

Es una situación que ya se ha dado otras veces en la capital de la Costera. El uso generalizado de dispositivos móviles para orientarnos mientras conducimos causa a veces este tipo de incidentes, sobre todo si la vía escogida es de difícil acceso y no se conoce en absoluto. Así, una pareja de turistas que viajaba en un coche de alquiler fue ayer auxiliada por efectivos del parque de bomberos de Xàtiva y el sargento de Alzira tras quedarse encalladas en un camino rural del diseminado de Bixquert: "Se habían adentrado erróneamente con su coche por un camino con fuerte pendiente, inadecuado para el vehículo. El utilitario había quedado fuera de la calzada y con riesgo de mayor caída. Los bomberos estabilizaron el vehículo y neutralizaron riesgos, y mediante eslingas lo extrajeron y devolvieron a los propietarios", exponen desde el Consorci de Bombers.

Las mismas fuentes también apuntan que la pareja viajaba en un vehículo de alquiler: "Era una zona de difícil acceso y fuerte pendiente para que pudiera llegar una grúa y pidieron ayuda a los servicios de Emergencia, por eso fueron bomberos, policía etc. Parece ser que tuvieron algún problema de orientación".

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Y no es la primera vez que ocurre algo similar en Xàtiva. Por ejemplo, en noviembre de 2022 un repartidor se perdió en las inmediaciones del Castell de Xàtiva y acabó encastrado con su furgoneta en una zona sin salida tras cruzar parte de una escalinata labrada en piedra. Una grúa tuvo que retirar el coche.