Compromís y la Associació Veïnal del Poble Nou piden un nuevo impulso al centro histórico de Ontinyent

El grupo municipal Compromís per Ontinyent, encabezado por el portavoz y jefe de la oposición del ayuntamiento, Nico Calabuig, acompañado por los regidores M. Àngels Moreno, Gabriel Portero y Helena Gandia, y la junta de la Associació Veïnal del Poble Nou, representada por su vicepresidenta, Xelo Ferri, el secretario, Josep Sans, y el vocal Vicent Muñoz mantuvieron este pasado lunes una reunión de trabajo. El encuentro servía para analizar la situación actual del barrio y constatar diferentes necesidades en materia de vivienda, rehabilitación, agilización de trámites y licencias, políticas de movilidad, Policía de Barrio, limpieza viaria y mantenimiento, entre otros. Calabuig agradecía la tarea constante de la asociación por la continuidad y mejora del barrio, y destacaba la importancia de estas reuniones para reafirmar formas de colaboración y trabajo conjunto.

En palabras de Nico Calabuig, “hemos celebrado una reunión muy interesante y productiva con miembros de la junta de la Associació Veïnal del Poble Nou, a la que agradecemos la atención y la predisposición ofrecida. El centro histórico de Ontinyent necesita un cambio de planteamiento, un nuevo impulso del ayuntamiento que hasta ahora no ha llegado. Poble Nou es uno de los barrios emblemáticos de la ciudad, y ahora mismo sufre una fuerte degradación y deterioro en zonas muy importantes. La vivienda es un reto en toda la ciudad, y en especial en este barrio, que cuenta con centenares de casas vacías y muchas de ellas en riesgo de caer. Por eso, es urgente concebir la rehabilitación como un proyecto de ciudad, destinando recursos municipales e inversiones otras administraciones. A estas alturas, solo tenemos acciones aisladas que maquillan la situación, pero no la resuelven”.

Calabuig también manifiesta que “muchas personas y familias quieren optar por Poble Nou, pero encuentran muchos retrasos y dificultades técnicas para desarrollar su proyecto vital en una vivienda del barrio, tanto para obras mayores como para acciones menores. Cómo hemos pedido en muchas ocasiones, hay que agilizar los trámites y licencias, reforzando el personal y modernizando la organización y el funcionamiento de la Oficina Técnica. Además, el ayuntamiento tiene que explorar más formas de financiación por avanzado a las personas propietarias, para impulsar de verdad la rehabilitación. Así mismo, la existencia del campus universitario es una oportunidad única para poder revitalizar el barrio y darle vida cultural y social. A estas alturas, esto tampoco está siendo una prioridad para el gobierno de Ens Uneix, mientras el mercado inmobiliario de Ontinyent se tensiona aún más”, apuntaba Calabuig.

El jefe de la oposición señalaba que “también hace falta mucha más certeza en las políticas de movilidad. A estas alturas las calles que habían logrado una peatonalización, como la calle Major o la calle Sant Antoni, viven situaciones confusas, riesgo peatonal y problemas de circulación. Las medidas anunciadas se aplican de forma parcial y la regulación existente cambia constantemente. La inexistencia de la Policía de Barrio dificulta toda esta situación, y también acentúa diferentes problemas de convivencia. Tal como reclama la asociación, es fundamental recuperar este servicio para ofrecer una vigilancia más pedagógica y próxima en las calles. Además, hay diferentes proyectos de aparcamientos que ofrecerían alternativas al vecindario del barrio y facilitarían que la ciudadanía pudiera dejar el coche y desplazarse a pie por la zona, y a estas alturas continúan sin desarrollarse”, aseguran Calabuig.

Limpieza y mantenimiento del barrio

El líder de Compromís per Ontinyent afirma que “también hace falta un nuevo impulso en aspectos como la limpieza o el mantenimiento. Un barrio tiene que cuidarse por dentro y por fuera. Y si las calles con casas degradadas no se mantienen como es debido, la situación se agrava y el barrio completo sufre las consecuencias, perdiendo población y generando desafección. Es urgente revitalizar Poble Nou en conjunto, y potenciar el barrio como una zona con valor añadido, con vida cultural, y con un modelo tradicional de calles y casas que puede ser muy atractivo si pasa de ser visto como un problema, a valorarlo como un orgullo y una oportunidad. Además, el ayuntamiento tiene que poner en valor las actividades sociales y culturales que organizan las asociaciones, y hacer una tarea de apoyo y acompañamiento, y no de apropiación. Esta es una reivindicación compartida de esta entidad y de otras muchas que así nos lo han manifestado en diferentes ocasiones”, subrayaba el portavoz.

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Nico Calabuig concluía remarcando que “alentamos la Associació Veïnal del Poble Nou a continuar reivindicando un barrio vivo en todas sus calles. El Ontinyent del presente y el futuro no puede vivir de espaldas a sus barrios históricos, ni desarrollar un modelo de ciudad ‘donut’, que apuesta por crecer hacia afuera mientras olvida un centro vacío y degradado. Desde Compromís per Ontinyent continuaremos levantando la voz por las necesidades del barrio, y trabajaremos de la mano de la Associació Veïnal en todo aquello que necesite”, concluye.