El Consorcio de Residuos refuerza su apuesta por el compostaje doméstico con acciones en 5 colegios durante 2026

El Consorci de Residus V5 (COR), que opera en las comarcas de la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, la Safor y el Valle de Ayora, ha intensificado en lo que va de 2026 su programa de educación ambiental con la visita a cinco centros educativos de Ontinyent, Aielo de Malferit y Xàtiva, donde los educadores ambientales del COR V5 han impartido sesiones divulgativas y prácticas sobre compostaje doméstico. La iniciativa persigue trasladar a los escolares y a sus familias herramientas concretas para gestionar la fracción orgánica en origen y reducir así el volumen de residuos destinados a tratamiento.

El presidente del COR V5, Elio Cabanes, ha subrayado el valor estratégico de estas acciones: “El compostaje es una pieza clave en la transición hacia un modelo más sostenible. Permite cerrar el ciclo de la materia orgánica y convertir un residuo en un recurso útil para nuestros suelos”. En esta línea, ha añadido que “desde el Consorci trabajamos para que este conocimiento llegue a la ciudadanía de forma práctica, facilitando tanto la información como los recursos necesarios para que las familias puedan implantar el compostaje en sus hogares”.

Cabanes ha insistido además en la importancia de implicar a la población más joven: “Los escolares son prescriptores en sus casas y ayudan a que estos hábitos se consoliden en el ámbito doméstico”.

Charlas formativas para vecinos

El equipo de profesionales del COR V5 formado por educadores ambientales y un técnico en compostaje, han estado presentes en además en sesiones en Ayuntamientos, en Bellreguard, Anna, Zarra, Barxeta y Bellús. En ellas, han participado vecinos de estas poblaciones e incluso de otras cercanas interesadas en el compostaje.

Con ello, el COR V5 ha estado presente en las cinco comarcas en las que gestiona los residuos. En estos casos, quienes quieren asistir a estos encuentros sólo tienen que inscribirse en la web www.consorciresidus.org.

Estructura de los encuentros

Los educadores ambientales del consorcio estructuran las sesiones en dos bloques diferenciados. En el ámbito escolar, la primera parte tiene un carácter informativo: se explica qué es el compostaje, para qué sirve y cuáles son sus fines y plazos. Según detallan, en un periodo aproximado de seis o siete meses puede obtenerse el primer material utilizable.

A continuación, se desarrolla una fase práctica en la que el alumnado participa en la puesta en marcha del proceso. “En los compostadores solemos incorporar hojas secas como base y, durante los talleres, añadimos los primeros restos orgánicos para iniciar el compost”, explica uno de los educadores, quien destaca la utilidad de esta experiencia directa para afianzar los conceptos.

En el caso de las intervenciones en municipios, el enfoque se adapta al público adulto. Se realiza una primera sesión teórica y, aproximadamente una semana después, una segunda de carácter práctico en la que se resuelven dudas y se acompaña a los participantes en los primeros pasos del compostaje doméstico.

El COR V5 cede los compostadares de forma gratuita para su utilización en los hogares de su zona de cobertura y en caso de que dejen de utilizarse no hay penalización alguna. Este servicio cuenta con asesoramiento por parte de un técnico del Consorci.

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Con estas acciones, el COR V5 consolida una línea de trabajo centrada en la prevención de residuos y la valorización de la materia orgánica, en línea con los objetivos de la economía circular, y prevé ampliar el programa con nuevas visitas a lo largo del año.