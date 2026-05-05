La Generalitat adjudica por 290.000 euros la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la ronda sur de Ontinyent

La Generalitat Valenciana ha propuesto la adjudicación del contrato para la asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción “Duplicación de la calzada de la carretera CV-81, Ronda Sur Ontinyent y la Mejora y remodelación del enlace de la carretera CV-81 en P.K. 3+400”. La actuación, que cuenta con un importe de adjudicación de 290.000 euros (IVA incluido) y una duración de 18 meses, supone un nuevo paso en el trabajo conjunto para conseguir una entrada segura a Ontinyent largamente reivindicada por el vecindario y por la Associació de Veïns de Sant Josep, resaltan desde el ayuntamiento.

La redacción del proyecto, adjudicada a la UTE GOC- Proyectos Ejecución y control de Obras SA ha sido elegido entre las 4 empresas finalistas para redactar el proyecto. Las dos empresas de la UTE tienen ámbito internacional destacando sus trabajos en infraestructuras en países como Colombia con el proyecto de la Vía Popayán-Ruta 2602, Chile con el proyecto de estacionamientos en San Felipe, México con el tren Maya-Calkiní, Arabia Saudí con el proyecto del tren de alta velocidad de la Meca o en Panamá por el Corredor Sur. En Europa también destacan los trabajos en Portugal con la autovía AG-51-Plisan y en España con proyectos como la autovía del Duero A-11.

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El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que “con esta adjudicación continuamos avanzando en la mejora de las infraestructuras que la Generalitat Valenciana tiene en Ontinyent. Era un paso necesario para eliminar un punto negro vial y preparar la ciudad para la inminente apertura del nuevo hospital de Ontinyent”. En cuanto al regidor de Territorio, Òscar Borrell, explicaba que “la intervención permitirá mejorar los accesos a Ontinyent aumentando la seguridad tanto de los vehículos como de los peatones que acceden al barrio de Sant Josep”. Tanto el alcalde como el regidor tenían palabras de agradecimiento para la administración autonómica “por la atención que hacen a nuestras demandas y la buena respuesta y el trabajo para hacer realidad esta y otras mejoras muy necesarias para Ontinyent”.