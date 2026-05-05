Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaEclipseSocorristas en la playaSanta ClaraNou MestallaPeset AleixandreAsesinato peluquero
instagramlinkedin

L’espai 'Ontinyent Comercial' de la Fira de Tendes, Tapes i Rock oferirà 8 activitats per als xiquets i xiquetes

També hi haurà un punt d’informació, assessorament i suport per a comerciants i persones emprenedores de tota la comarca

Ontinyent destaca el aumento de visitantes de otros municipios a la Fira de Tendes i Tapes

Ontinyent destaca el aumento de visitantes de otros municipios a la Fira de Tendes i Tapes

Lluis Cebriá

Ontinyent

La XIII Fira de Tendes, Tapes i Rock d’Ontinyent, que tindrà lloc del 8 al 10 de maig, reforçarà enguany la seua vessant familiar amb una programació específica dirigida als més menuts que inclourà un total de 8 activitats repartides al llarg de tot el cap de setmana dins l’espai "Ontinyent Comercial". Aquesta proposta s’integra dins de l’aposta global per potenciar enguany la fira com a esdeveniment pensat per a tots els públics, amb especial atenció a les famílies.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València i regidora de Promoció Econòmica, Natàlia Enguix, destacava que “hem volgut reforçar la presència d’activitats per a xiquets i xiquetes perquè la fira siga un espai realment inclusiu, on les famílies puguen passar tota la jornada amb una oferta per a totes les edats. Aquesta zona familiar completa el nou plantejament de la fira, més còmode, més amable i amb propostes contínues durant tot el dia”.

Així, "Ontinyent Comercial" comptarà amb una oferta variada d’activitats lúdiques i educatives que combinaran música, jocs i creativitat. Així, divendres 8 de maig s’iniciarà la programació amb una gimcana musical de 18:30 a 19:30 hores, seguida d’una sessió de globoflèxia i pintacares fins a les 20:30 hores. El dissabte 9 de maig l’activitat es reprendrà al matí, de 11:00 a 13:00 hores, amb tallers i una mini disco, mentre que de vesprada, entre les 17:30 i les 19:30 hores, tindran lloc propostes d’art i dinàmiques infantils. La jornada es completarà amb activitats musicals de 19:30 a 20:30 hores. Finalment, diumenge 10 de maig es repetirà l’estructura del dissabte, amb tallers i mini disco al matí; pintacares i gimcana de vesprada; i una fi de festa musical que posarà el punt final a la programació familiar.

Punt de dinamització comercial

Altra novetat d’enguany serà que la fira comptarà al mateix espai específic “Ontinyent Comercial”, un punt d’informació, assessorament i dinamització comercial amb abast comarcal. Aquest servei estarà atés per l’equip tècnic de Comerç IN i estarà orientat tant a comerciants en actiu com a persones emprenedores interessades en iniciar o consolidar un projecte en el sector. Entre els objectius d’aquest punt destaca l’impuls a la dinamització del comerç minorista, facilitant l’accés a informació, recursos i assessorament especialitzat. A més, es pretén apropar serveis als municipis de menor dimensió, fomentar l’emprenedoria, informar sobre ajudes i subvencions, promoure el relleu generacional en negocis comercials i generar sinèrgies entre establiments de la comarca, reforçant al mateix temps el paper d’Ontinyent com a node comercial de referència.

Noticias relacionadas

Natàlia Enguix incidia en que “amb aquest espai no sols donem visibilitat al comerç local, sinó que també oferim eines útils per al seu creixement i modernització. Volem que la fira siga també un punt de trobada professional que servisca per compartir experiències, detectar oportunitats i continuar enfortint el teixit comercial de la comarca”. Pel que fa a la participació comercial, la fira reunirà més d’una trentena d’establiments i marques, amb una oferta diversa que inclou moda i complements, equipament de la llar, serveis, òptica, productes infantils i especialitzats, així com altres propostes vinculades al comerç de proximitat. La Fira de Tendes, Tapes i Rock està organitzada per Ontinyent Comercial i l’Ajuntament d’Ontinyent, amb el suport de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, i espera tornar a convertir-se un any en una cita comercial i lúdica tant per al veïnat de la ciutat com de les comarques centrals.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un peluquero mata a otro de una cuchillada en Valencia por un pique laboral
  2. Así se repartirán las 70.000 plazas del Nou Mestalla: un estadio con mayoría de aforo popular, peso VIP y casi medio campo en la grada alta
  3. Ayuda a una menor que dormía en un banco en València y acaba agrediéndola sexualmente
  4. Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'
  5. Los 20 mejores MIR de España no eligen hospitales valencianos
  6. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  7. Entra en vigor la nueva normativa de Apartamentos Turísticos de València con un registro de oficio de la oferta homologada
  8. La Conselleria Sanidad ultima un ‘megaproceso’ para cubrir plazas médicas sin oposiciones a partir de 2027 en la Comunitat Valenciana

L’espai 'Ontinyent Comercial' de la Fira de Tendes, Tapes i Rock oferirà 8 activitats per als xiquets i xiquetes

L’espai 'Ontinyent Comercial' de la Fira de Tendes, Tapes i Rock oferirà 8 activitats per als xiquets i xiquetes

Alquilan un coche, hacen caso al navegador... y acaban rescatados por los bomberos en Xàtiva

Alquilan un coche, hacen caso al navegador... y acaban rescatados por los bomberos en Xàtiva

La Generalitat adjudica por 290.000 euros la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la ronda sur de Ontinyent

La Generalitat adjudica por 290.000 euros la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la ronda sur de Ontinyent

Ontinyent acoge el Campeonato de España de frontenis escolar con más de 150 deportistas

Ontinyent acoge el Campeonato de España de frontenis escolar con más de 150 deportistas

El alcalde de Xàtiva carga contra el Consell tras deshacerse de Santa Clara: "Es un desprecio hacia la ciudad y su patrimonio"

El alcalde de Xàtiva carga contra el Consell tras deshacerse de Santa Clara: "Es un desprecio hacia la ciudad y su patrimonio"

El alcalde de Xàtiva explota contra el Consell por deshacerse de Santa Clara: "Es inaceptable"

El Consorcio de Residuos refuerza su apuesta por el compostaje doméstico con acciones en 5 colegios durante 2026

El Consorcio de Residuos refuerza su apuesta por el compostaje doméstico con acciones en 5 colegios durante 2026

Compromís y la Associació Veïnal del Poble Nou piden un nuevo impulso al centro histórico de Ontinyent

Compromís y la Associació Veïnal del Poble Nou piden un nuevo impulso al centro histórico de Ontinyent
Tracking Pixel Contents