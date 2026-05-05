L’espai 'Ontinyent Comercial' de la Fira de Tendes, Tapes i Rock oferirà 8 activitats per als xiquets i xiquetes
També hi haurà un punt d’informació, assessorament i suport per a comerciants i persones emprenedores de tota la comarca
La XIII Fira de Tendes, Tapes i Rock d’Ontinyent, que tindrà lloc del 8 al 10 de maig, reforçarà enguany la seua vessant familiar amb una programació específica dirigida als més menuts que inclourà un total de 8 activitats repartides al llarg de tot el cap de setmana dins l’espai "Ontinyent Comercial". Aquesta proposta s’integra dins de l’aposta global per potenciar enguany la fira com a esdeveniment pensat per a tots els públics, amb especial atenció a les famílies.
La vicepresidenta primera de la Diputació de València i regidora de Promoció Econòmica, Natàlia Enguix, destacava que “hem volgut reforçar la presència d’activitats per a xiquets i xiquetes perquè la fira siga un espai realment inclusiu, on les famílies puguen passar tota la jornada amb una oferta per a totes les edats. Aquesta zona familiar completa el nou plantejament de la fira, més còmode, més amable i amb propostes contínues durant tot el dia”.
Així, "Ontinyent Comercial" comptarà amb una oferta variada d’activitats lúdiques i educatives que combinaran música, jocs i creativitat. Així, divendres 8 de maig s’iniciarà la programació amb una gimcana musical de 18:30 a 19:30 hores, seguida d’una sessió de globoflèxia i pintacares fins a les 20:30 hores. El dissabte 9 de maig l’activitat es reprendrà al matí, de 11:00 a 13:00 hores, amb tallers i una mini disco, mentre que de vesprada, entre les 17:30 i les 19:30 hores, tindran lloc propostes d’art i dinàmiques infantils. La jornada es completarà amb activitats musicals de 19:30 a 20:30 hores. Finalment, diumenge 10 de maig es repetirà l’estructura del dissabte, amb tallers i mini disco al matí; pintacares i gimcana de vesprada; i una fi de festa musical que posarà el punt final a la programació familiar.
Punt de dinamització comercial
Altra novetat d’enguany serà que la fira comptarà al mateix espai específic “Ontinyent Comercial”, un punt d’informació, assessorament i dinamització comercial amb abast comarcal. Aquest servei estarà atés per l’equip tècnic de Comerç IN i estarà orientat tant a comerciants en actiu com a persones emprenedores interessades en iniciar o consolidar un projecte en el sector. Entre els objectius d’aquest punt destaca l’impuls a la dinamització del comerç minorista, facilitant l’accés a informació, recursos i assessorament especialitzat. A més, es pretén apropar serveis als municipis de menor dimensió, fomentar l’emprenedoria, informar sobre ajudes i subvencions, promoure el relleu generacional en negocis comercials i generar sinèrgies entre establiments de la comarca, reforçant al mateix temps el paper d’Ontinyent com a node comercial de referència.
Natàlia Enguix incidia en que “amb aquest espai no sols donem visibilitat al comerç local, sinó que també oferim eines útils per al seu creixement i modernització. Volem que la fira siga també un punt de trobada professional que servisca per compartir experiències, detectar oportunitats i continuar enfortint el teixit comercial de la comarca”. Pel que fa a la participació comercial, la fira reunirà més d’una trentena d’establiments i marques, amb una oferta diversa que inclou moda i complements, equipament de la llar, serveis, òptica, productes infantils i especialitzats, així com altres propostes vinculades al comerç de proximitat. La Fira de Tendes, Tapes i Rock està organitzada per Ontinyent Comercial i l’Ajuntament d’Ontinyent, amb el suport de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, i espera tornar a convertir-se un any en una cita comercial i lúdica tant per al veïnat de la ciutat com de les comarques centrals.
