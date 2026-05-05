Nicolás Donat roza el podio en la Volta a Girona

El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat rozó el podio en la Volta a Girona, en la que quedó quinto en la clasificación general. A Donat se le escapó finalmente el podio en la última etapa, en Sant Jaume de Llierca, en la que también fue quinto, a pocos segundos de Martí Collell, que venció con autoridad en la Volta a Girona.

Ciclistas en la Volta a Girona 2026. / Levante-EMV

La dureza de la prueba pasó factura el último día, en una etapa en la que el equipo de Donat, el PC Pinedo, no pudo controlar la etapa. No obstante, el PC Pinedo logró el premio a la mejor escuadra.

El equipo del CC Ontinyent en la Volta a Girona. / Levante-EMV

En cuanto al equipo cadete del CC Ontinyent, compitió a muy buen nivel durante los tres días de la Volta, y los seis corredores del equipo consiguieron finalizar entre los 60 primeros de poco más de 100. Álex Tortosa fue el mejor en el puesto 17; Héctor Albero terminó en el puesto 23; Lucas Albero en el 43; Aitor Selva en el 52; Álex Vallés 54º y Andreu Sansaloni 58º.

Calabuig en la Copa de España

Por otra parte, el ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig, el equipo Caja Rural, terminó en el puesto 32 de la última prueba de la Copa de España elite y sub-23, el Trofeo Valenciaga, celebrado el pasado domingo en Eibar.

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El ciclista ontinyentí Estanislao Calabuig en una carrera. / Levante-EMV

Calabuig estuvo ayudando a su compañero de equipo Dani Cepa para seguir llevando el maillot de líder del torneo, y éste estuvo a punto de ganar la carrera, quedando finalmente segundo. Emilio Llopis, ciclista del Genovés, terminó en el puesto 72, e Igor Bellido fue el primer ciclista del equipo setabense Gsport, quedando en el puesto 43.