Una nueva consulta de pediatría aliviará la saturación en el centro de salud de Sant Rafel de Ontinyent

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha licitado por 40.500 euros la ejecución de unas obras en el centro de salud de Sant Rafel de Ontinyent diseñadas para habilitar una consulta de pediatría con la que se persigue atender las necesidades derivadas de la demanda actual de pacientes, así como propiciar un lavado de cara en estas antiguas instalaciones, originales desde su construcción inicial.

El proyecto contempla la intervención en un único local del centro de salud que actualmente se destina al archivo. La solución adoptada consiste en la sectorización de dicha estancia mediante la ejecución de un tabique divisorio que generará dos recintos diferenciados: uno mantendrá la función de archivo y el otro albergará la nueva consulta médica, así como el equipo de climatización de esta última.

La memoria justificativa de la actuación diseñada por el Departamento de Salud subraya que, en la actualidad, las instalaciones el centro de salud de Sant Rafel de Ontinyent precisan de una serie de modernizaciones "para adecuarlas a las necesidades de usos actuales, así como a los diferentes cambios normativos", por lo que resulta imprescindible "una actualización mediante la renovación, modificación, actualización, reforma y redistribución" de estas instalaciones.

El objetivo final de las obras, que se prolongarán durante un plazo estimado de 3 meses una vez se adjudiquen, pasa por dotar al centro de unos espacios "con una mayor eficiencia y confort para el personal y los usuarios". Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el 21 de mayo.

Nuevo sistema antiincendios en el Alcanyís

Por otra parte, el Departamentod e Salud también ha sacado a concurso por 821.000 euros la reforma de la instalación de detección de incendios en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. El contrato obedece a la necesidad de sustituir el actual sistema, que se encuentra obsoleto, por uno nuevo que cumpla la normativa vigente en materia de seguridad ante emergencias.

El edificio dispone de falso techo en la mayoría de las estancias, a excepción de la entreplanta y los archivos y almacenes del sótano. Los trabajos en el interior del hospital presentan ciertas dificultades al tener que realizarse en techo y falso techo de la totalidad del centro en funcionamiento. Por ello, las tareas tienen que despelgarse por fases de manera que se garantice la continuidad de la actividad asistencial.

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"La antigüedad de las instalaciones de detección de incendios hace necesario la renovación de estas adelantarse a la posible problemática, con lo que, además de obtener un mejor servicio, se optimizará la instalación", razona la memoria justificativa de las obras.