Ontinyent acoge el Campeonato de España de frontenis escolar con más de 150 deportistas

Ontinyent se convertirá del 14 al 17 de mayo en el epicentro del frontenis nacional en edad escolar con la celebración del Campeonato de España de Federaciones, una cita que reunirá más de 150 deportistas procedentes de ocho comunidades autónomas, además del correspondiente personal técnico. La competición, que tendrá como escenario los frontones del polideportivo municipal, consolidará la ciudad como referente en la organización de acontecimientos deportivos de base de primer nivel. En concreto, participarán selecciones de la Comunitat Valenciana (51 jugadores), Aragón (18), Andalucía (18), Castilla y León (18), Madrid (15), Canarias (12), Castilla-La Mancha (12) y Cataluña (6).

Cartel del Campeonato de España de frontenis escolar que tendrá lugar en Ontinyent. / Levante-EMV

El programa del campeonato incluirá entre los momentos más destacados el desfile de selecciones previsto para el sábado, así como una intensa jornada de finales el domingo, con partidas a lo largo de todo el día. La competición, que reunirá categorías infantil, cadete y juvenil, se caracterizará por el elevado número de partidas y el nivel competitivo de los participantes. El acontecimiento contará con difusión a través de redes sociales y retransmisiones, contribuyendo a proyectar la imagen de Ontinyent a nivel estatal, remarcan desde el consistorio.

El regidor de Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia, destacaba durante la presentación que “estamos ante una cita importantísima, no solo por la relevancia del campeonato, sino también porque serán cuatro días de competición continuada”. Gandia ponía en valor el trabajo conjunto entre el ayuntamiento y el Club Frontenis Ontinyent, “un club histórico de la ciudad”, así como las mejoras ejecutadas recientemente en las instalaciones deportivas, especialmente al frontón cubierto, “donde se han realizado reformas estructurales y se ha adaptado la instalación al color normativo que exige la federación, convirtiéndose en un reclamo para acoger competiciones de este nivel”. El regidor incidía igualmente en el impacto positivo que tendrá el acontecimiento en la ciudad, tanto desde el punto de vista deportivo como económico, señalando que “instalaciones hoteleras como el Albergue Perú estarán ocupadas íntegramente por deportistas durante los días de competición, lo que evidencia los beneficios directos para el municipio”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunitat Valenciana, Miguel Montalbán, agradecía la implicación municipal y destacaba que la modalidad preolímpica “es la modalidad reina en la Comunitat Valenciana, con una gran base de licencias que crece año tras año”. Montalbán subrayaba que “llevar este campeonato a Ontinyent es una muestra de la apuesta para continuar impulsando el deporte base tanto en cantidad como en calidad”, y aseguraba que “será un éxito rotundo”, destacando también el papel del club local en la organización.

Desde la Federación Española de Pelota, la vicepresidenta social María Jesús López Cañete ponía el foco en el valor formativo de la cita, destacando que “el campeonato escolar es fundamental porque representa la base del futuro de nuestro deporte, pero también su presente”. En este sentido, incidía en que “los jóvenes participantes no solo compiten, sino que se forman, conviven e interiorizan los valores del deporte”, al tiempo que agradecía “la facilidad e implicación del Ayuntamiento de Ontinyent para hacer posible este acontecimiento”.

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Desde la organización se ha querido invitar toda la ciudadanía a acercarse a los frontones municipales para disfrutar de una competición que, además del espectáculo deportivo, pondrá en valor la convivencia, el esfuerzo y los valores educativos asociados a la práctica deportiva.