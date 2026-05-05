Ontinyent instalará 31 cámaras en el polideportivo para reforzar la seguridad y combatir el vandalismo

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a concurso por 120.500 euros la instalación de un sistema de videovigilancia y control de accesos en el Polideportivo Municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad, supervisar aforos y combatir el vandalismo en las instalaciones ubicadas en la calle Vicent Lluís Montés.

El sistema, que se conectará a las dependencias de la Policía Local, estaría compuesto por un total de 31 cámaras en una superficie de 54.272 metros cuadrados: dos se instalarían en la piscina grande, una en el acceso principal, dos en la pista de atletismo, dos en el campo de fútbol, una en el acceso al pabellón viejo, dos en el velódromo, una en el acceso al trinquet, una en el campo de fútbol 7, tres en las pistas de tenis y una en cada una de las pistas de pádel, baloncesto futbito, voleibol, además de en la sala de musculación o el pasillo de acceso a los vestuarios, entre otras ubicaciones.

El proyecto contempla el suministro y la puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) para el control de accesos. Según detalla la memoria del proyecto, por lo general los tendidos de cable discurrirán por las canalizaciones ya existentes de alumbrado público, y los interior de las edificaciones correspondientes, donde se realizará el tendido de fibra óptica y resto de cableado de datos necesario para el correcto funcionamiento de los elementos del sistema.

El pliego de la actuación propone la instalación cámaras fijas que cubran los viales y áreas de usos deportivos, así como cámaras PTZ domos móviles (de mayor definición), concentradas en puntos específicos. Las imágenes de las cámaras se almacenarán en un videograbador centralizado y visualizadas en un monitor ubicado en el edificio donde se emplaza el despacho de Dirección del Pabellón. La memoria subraya que "en ningún momento" se pretende "controlar mediante imágenes a las personas".

Igualmente, se señala que el diseño de la solución del sistema de CCTV "ha seguido el principio de proporcionalidad que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos", proponiendo únicamente "las cámaras necesarias para una videovigilancia del vial sin ánimo de recopilar datos de carácter personal como son las imágenes". El videograbador almacenará las imágenes únicamente durante el periodo de 30 días que marca la normativa. Por lo general, las cámaras ubicadas dentro de los viales irán conectadas mediante red de fibra óptica hasta el edificio donde se centralizará la información, que a su vez será transferida a dependencias de la Policia Local.

El proyecto plantea la instalación de 3 tipos de cámara, dependiendo de la función que deban realizar: Cámara tipo bullet de 8 Mpx, para captura y procesamiento de video con largo rango de cobertura por el objetivo que incorporan; Cámara tipo bullet/domo de 4 Mpx, para captura y procesamiento de video en interiores, y zonas de corta cobertura focal (pasillos, salas, etc.) y Cámara tipo domo PTZde 4 Mpx, motorizada para cubrir grandes áreas y realizar procesos de detalle y seguimiento de blancos.

Plataforma Escalibur

Para la gestión y almacenamiento de las imágenes se utilizará la plataforma Escalibur, que incluye procedimientos simples de manejo de eventos digitales de seguridad geolocalizados en tiempo real.

La licitación, cuyo plazo para presentar ofertas termina el 25 de mayo, plantea la instalación de una red nodal que interconecte los servicios de video y telemetría de las cámaras instaladas en los viales y áreas a controlar, así como de las señales digitales de protección de los elementos de videovigilancia.

Noticias relacionadas

Además, también se proyecta una instalación para la gestión de señales de control de accesos a través de dispositivos electromecánicos dotados de lectores, así como los diferentes elementos de integración de comunicaciones, adaptados al nuevo sistema de gestión de accesos con interfaz de plataforma de software de gestión deportiva implementado.