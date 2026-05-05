El paro baja en 80 personas en abril en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

El mes de abril se ha cerrado con un descenso de 80 desempleados en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, aunque con diferencias importantes entre comarcas.

En la Costera, el paro se ha situado en 3.870 personas, es decir, 58 parados registrados menos que en el mes anterior y 245 menos que en el 2025, lo que supone un descenso mensual del 1’48% y una disminución interanual del 5’95%.

En cambio, en la Vall d’Albaida se contabilizan 4.415 demandantes de empleo, solo uno menos que en el mes anterior, es decir, un descenso mensual del 0’02%. A nivel interanual la caída es del 4,68%.

En la Canal de Navarrés hay 766 parados registrados en el mes de abril de 2026, 21 menos que en el mes anterior y un descenso interanual del 13’05%.

En cuanto a la contratación, en la Costera se han registrado 1.183 contratos en abril, lo que ha supuesto 58 contratos más que en el 2025 es decir un 5’16 % de incremento. Por géneros, 600 contratos (el 50’72%) se han realizado a mujeres y 583 (el 49’28%) a hombres. La contratación indefinida mensual es de 661 contratos y la contratación temporal, de 500 contratos, lo que significa un 55’92% y 42’30% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 53’00% y el 47’00% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 1741 contratos, 234 más que en el mismo mes de 2025, es decir, un 15’53 % de aumento interanual. Por géneros, 750 contratos (el 43’08%) se han realizado a mujeres y 991 (el 56’92%) a hombres. La contratación indefinida mensual es de 873 contratos y la contratación temporal, de 864 contratos, lo que significa un 50’14% y 49’63% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 54’97% y el 45’03% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 498 contratos, 73 menos que en abril de 2025, un 12’78% de descenso interanual. Por géneros, e 237 contratos (el 47’59%) se han realizado a mujeres y 261 (el 52’41%) a hombres. La contratación indefinida mensual es de 116 contratos y la contratación temporal de 380 contratos, lo que significa un 23’290% y 76’31% respectivamente.

Uno de los mejores meses dela ño

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, manifiesta que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril, publicados hoy, muestran un incremento del empleo y una reducción del desempleo, como suele suceder siempre en este mes, uno de los mejores del año para el mercado laboral." La creación de empleo mantiene una senda positiva ligada a la buena evolución de la economía española, a pesar de factores coyunturales. Asimismo, el mercado de trabajo ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral de marzo de 2021, con un aumento del contrato indefinido, lo que refleja un cambio estructural en el modelo de empleo", mantiene Gómez.

Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras. "Persiste un núcleo duro de desempleo, en particular el paro de larga duración, que evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora", recalca el dirigente sindical.

"Al mismo tiempo, resulta imprescindible abordar de forma integral los desequilibrios del mercado de trabajo, actuando sobre el régimen de despido —reforzando la causalidad, las garantías y el carácter disuasorio de la indemnización— y sobre el contrato a tiempo parcial, limitando su uso a supuestos justificados, garantizando la previsibilidad de la jornada y reforzando el derecho a la

jornada completa como estándar. Se trata de medidas interconectadas que buscan corregir la precariedad estructural, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar la calidad del trabajo", incide Gómez.

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"Solo mediante el impulso de reformas como las planteadas en relación al despido, el refuerzo de las políticas activas de empleo y la mejora de los salarios, será posible consolidar un mercado de trabajo más equilibrado, productivo y socialmente justo", apostilla.