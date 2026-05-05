Playamonte revalida su bandera azul: es la cuarta distinción consecutiva

El paraje natural de Playamonte, ubicado en la localidad de Navarrés, ha sido de nuevo distinguido con una bandera azul en el listado de reconocimientos que hoy ha hecho público la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Es el cuarto año consecutivo que esta zona de baño de interior recibe el reconocimiento que atestigua su calidad como zona de baño recreativa.

Federico Argente, alcalde de la localidad, ha atendido a Levante-EMV y ha valorado la situación: "El balance no puede ser otra cosa que positivo. Estamos muy contentos de seguir en la brecha. Nosotros lo que hacemos es mantener las instalaciones de un año para otro. Los especialistas de Adeac hacen una auditoría y, en ocasiones, nos hacen sugerencias. De cara a la temporada de baño se preparan las instalaciones, se hace una limpieza general, se renuevan las arenas... son trabajos periódicos".

Lago de Playamonte / Perales

"El trabajo fuerte ya está hecho, pero pueden aparecer imprevistos. Este año, por ejemplo, se registró un desprendimiento en una de las fuentes naturales y se ha debido hacer una escollera para que no se viniera abajo. Ha sido por las fuertes lluvias", ha explicado el primer edil.

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Cuestionado por el inicio de la temporada, Argente ha confirmado que la bandera azul se izara el último viernes de junio: "Es la fecha oficial de inicio, pero al ser un paraje natural en Pascua o en puentes como el del 1 de mayo ya se reciben visitantes. La mayoría pasea, pero alguno se atreve hasta a tirarse al agua en estas fechas. Sin embargo, el servicio de socorrismo comienza el último viernes de junio y se alarga hasta primeros de septiembre".