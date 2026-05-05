El alcalde de Xàtiva carga contra el Consell tras deshacerse de Santa Clara: "Es una falta de consideración hacia la ciudad y su patrimonio"

El Ayuntamiento de Xàtiva ha mostrado su "profunda preocupación" ante la decisión de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana de iniciar el procedimiento de reversión del inmueble correspondiente al antiguo Real Monasterio de Santa Clara, cedido gratuitamente por el consistorio en 2022 para la construcción de la nueva sede judicial de la ciudad, tal como ha adelantado Levante-EMV este martes.

A juicio del consistorio, este acuerdo supone "un giro injustificado" respecto al compromiso adquirido por la Generalitat, que aceptó la cesión por un período no inferior a 50 años con una finalidad clara: dotar a Xàtiva de un Palacio de Justicia moderno y adecuado a las necesidades del partido judicial. Cuatro años después, y sin que se haya ejecutado ninguna intervención sobre el edificio, la Generalitat argumenta ahora un “cambio sustancial” derivado de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 para justificar su renuncia al proyecto.

Desde el gobierno municipal de Xàtiva se considera "inaceptable" que, después de casi una década de trabajo técnico y administrativo, así como de una inversión municipal de 2,2 millones de euros para la adquisición del inmueble en 2019, "todo el proceso quede sin efecto por una decisión carente de la debida justificación técnica detallada".

«Esta decisión supone una muestra de falta de consideración hacia la ciudad y hacia su patrimonio», ha declarado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, que hace hincapié en que «el cambio de criterio de la Generalitat deja sin efecto más de una década de trabajo municipal, así como la inversión realizada para la adquisición del convento y los estudios desarrollados a lo largo de los últimos años». Cerdà sostiene que la situación responde "claramente a una orientación política que ha condicionado las inversiones en la ciudad durante la presente legislatura", al tiempo que ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento «de defender los intereses de Xàtiva y de continuar trabajando por su desarrollo futuro». A través de un vídeo publicado en sus redes, el alcalde ha acusado al PP de "poner sus interses por encima de los de ciudad" y de "dar la espalda a Xàtiva" tumbando varios de los proyectos planificados desde hace años.

Dudas sobre un emplazamiento alternativo

El Ayuntamiento de Xàtiva otorgó a la Conselleria de Justicia en enero de 2025 la correspondiente licencia de obras para iniciar las actuaciones previas. Los proyectos redactados contemplaban una ampliación significativa de la superficie judicial, pasando de los actuales 3.000 m² a más de 5.000 m², con capacidad de crecimiento y adaptación a las nuevas necesidades del servicio público de justicia. Además, Santa Clara es actualmente la única parcela en Xàtiva que cumple con la calificación urbanística requerida para albergar esta infraestructura. En el consistorio, la propuesta de la conselleria de buscar un nuevo emplazamiento fuera del núcleo urbano "genera dudas razonables", especialmente si se comparan las dimensiones exigidas con otros proyectos similares impulsados por la propia Generalitat, que ocupan un espacio más reducido del que habría en la capital de la Costera en las condiciones ya acordadas.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento de Xàtiva ha solicitado a la administración autonómica información detallada sobre los motivos que han llevado a descartar el proyecto de Santa Clara, así como la definición de una alternativa para la construcción de la nueva sede judicial en la ciudad y la planificación prevista tanto para esta infraestructura como para el uso futuro del espacio de Santa Clara. El consistorio manifiesta su "disposición a mantener la coordinación institucional en este ámbito y a continuar trabajando en la definición de las necesidades judiciales de la ciudad, en el marco de las competencias de cada administración".