El "trenet" turístico retoma su actividad en Xàtiva

El «trenet turístico» que transporta a los visitantes de Xàtiva hasta el Castell durante cada día menos los lunes -cuando la fortaleza setabense cierra sus puertas por descanso del personal- vuelve a estar en uso después de varios días fuera de servicio por una avería. La causa, según las fuentes municipales consultadas, era la rotura de la suspensión de uno de los vagones del convoy.

Durante las jornadas en las que el trenet no funcionaba, dos autobuses cubrían las diferentes rutas horarias.

La incidencia tuvo lugar la semana pasada y se suma a la larga lista de situaciones similares que se ha registrado en los últimos tiempos. De hecho, cabe recordar que Raquel Caballero -regidora de Turismo- reconoció en el pleno municipal del pasado mes de enero que las técnicas del área estaban recopilando los fallos con vistas a examinar la posibilidad de anular o rescindir el contrato «si fuera necesario». «No estamos nada contentos con el servicio que se está prestando», expuso.

La última avería, según precisan desde el ayuntamiento, fue "algo puntual, un fallo en la suspensión".

Septiembre de 2024

Cabe recordar que el característico vehículo que sube a los visitantes hasta el Castell volvió a Xàtiva en septiembre de 2024, tras dejar de funcionar en 2021. La capital de la Costera no contó con este servicio durante tres años, después de haber estado operativo en un intervalo de 16.

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Ahora, con la temporada alta a la vuelta de la esquina, el servicio vuelve a registrar una nueva avería. Una más para la lista.