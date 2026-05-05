Turbulencias en la asociación comercial SOC de Ontinyent

La asociación de servicios y comercios SOC nació en 2013 en Ontinyent como una entidad multisectorial, alternativa a la decana Comerç IN, que agrupaba a medio centenar de negocios con el objetivo de promover el comercio en la ciudad a través de distintas iniciativas y proyectos.

Trece años más tarde, el colectivo no atraviesa su mejor momento, como lo demuestra el hecho de que tan solo dos de los 32 comercios participantes de la Fira de Tendes, Tapes i Rock que se celebrará este próximo fin de semana en al capital de la Vall d'Albaida pertenecen a SOC.

La entidad, que habría perdido alrededor de una treintena de socios en los últimos meses, también ha sufrido un duro golpe con la marcha de un administrativo, supuestamente como consecuencia de los problemas económicos con los pagos. Según indican las fuentes consultadas por este diario, la asociación tampoco habría presentado a tiempo la documentación requerida para solicitar las subvenciones pertinentes a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Ontinyent que cada año sostienen en buena medida su actividad.

Estas informaciones, sin embargo, son rebatidas por la presidenta de SOC, que las califica de "difamaciones". Marisa Bernabeu asegura que la actividad del colectivo sigue estando marcada por la "normalidad". "Tenemos temporadas en las que se dan de baja comercios, pero también se dan de alta", sostiene la presidenta, que cifra en 80 los negocios adheridos a la entidad.

Búsqueda de unidad

Algunos eventos que organizaba SOC como la Fira Exposerveis han dejado de celebrarse de manera independiente a otros formatos.

En 2024, Comerç In aprobó una reducción importante de las cuotas para los asociados en el marco de una campaña desplegada para crear un proyecto asociativo integrador y fomentar la adhesión y la unidad dentro del sector en Ontinyent. Esta asociación grupa a más de 150 comercios y servicios en la localidad.

En 2023, el ayuntamiento impulsó la marca Ontinyent Comercial, también con la idea de aglutinar a todo el comercio local bajo el mismo paraguas unitario.

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En Xàtiva, la asociación comercial Xacex bajó la persiana en 2025 tras 11 años de existencia. Entre los principales de la disolución, el presidente del colectivo apuntó al "desinterés y la desidia" de muchos negocios y a la extenuante burocracia con la que debían lidiar en su relación con las adminsitraciones. La entidad también nació en 2014 en la capital de la Costera como contrapunto a la histórica asociación empresarial Adexa.