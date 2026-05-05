Vallada, Bolbaite y Moixent actuarán para consolidar sus castillos con la ayuda del Consell

La convocatoria de ayudas de Presidencia del Consell para promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización culturales, así como la adecuación y la renovación de bienes y espacios municipales de la Comunitat Valenciana destinará un total de 1.173.183 euros a una decena de municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida.

Vallada, Bolbaite y Moixent avanzarán en la recuperación de sus castillos. La primera localidad ha recibido una ayuda de 143.398 euros para la segunda fase del proyecto de consolidación y restauración del castillo. En la primera fase, Vallada ejecutó tres campañas de intervención y restauración del castillo, con excavaciones y trabajos de consolidación de la torre norte, una torre de vigilancia en riesgo de derrumbe, así como actuaciones en paredes y muros de la fortificación. La primera intervención tuvo lugar en 2021, después de que un año antes Vallada redactara el plan director de actuaciones para preservar el Castell. Dicho plan dividía los trabajos de excavación en cuatro fases. Ahora, el ayuntamiento iniciará la segunda fase del plan, en la zona sur de la fortificación, con la ayuda autonómica.

El castillo de Moixent en lo alto de la montaña y abajo la iglesia parroquial. / PERALES IBORRA

Bolbaite también lleva años trabajando en la rehabilitación del castillo de la localidad, un histórico inmueble del siglo XII que está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Tal como ha informado este diario, desde que el ayuntamiento adquirió el edificio en 2007, ha ido desplegando actuaciones para restaurarlo, unas actuaciones detalladas en un plan director de rehabilitación. Ahora, con una ayuda de 150.000 euros, el consistorio realizará el estudio y la recuperación del área de las terreras arqueológicas del castillo. Esta intervención también cuenta este año con una ayuda de 270.000 euros de la Diputació de València. La corporación provincial también ha concedido una ayuda de 176.788 euros a Moixent para el proyecto de consolidación de urgencia de la Torre Sud del castillo, unos trabajos que ahora también han sido respaldados por el Consell con una ayuda de 150.000 euros para la primera fase de esta actuación.

Las ayudas del Consell también permitirán que cuatro localidades del territorio ejecuten trabajos de rehabilitación en iglesias. Estubeny reparará daños por humedades y sustituirá la instalación eléctrica en la iglesia parroquial de San Onofre, con 150.000 euros, y Torrella dispondrá de 149.818 euros para la reforma de la iglesia parroquial. Guadasséquies eliminará humedades en la fachada sur de la antigua iglesia de la Virgen de la Esperanza, con 59.541 euros; mientras que Quatretonda mejorará el sistema de iluminación para la conservación preventiva y puesta en valor del patrimonio artístico de la Església dels Sants Joans, con 18.135 euros.

Otos también contará con 150.000 euros, en su caso para la reparación, conservación y rehabilitación del Palau del Marqués de Sant Josep y la adecuación del jardín; el Genovés rehabilitará el lavadero municipal, con 52.289 euros; y Agullent ejecutará una intervención integral del retablo mayor de Sant Bertomeu Apóstol, con una ayuda autonómica de 150.000 euros.

Solicitudes desestimadas

El Consell ha desestimado los proyectos de actuación patrimonial presentados por siete localidades. El proyecto para el estudio arqueológico del Albacar Norte y mejora de la senda del castillo de Carrícola ha sido rechazado por no contestar el ayuntamiento al requerimiento planteado durante la tramitación de la convocatoria de ayudas. Por el mismo motivo también han sido rechazados el proyecto de adecuación de accesos y renovación de los recursos didácticos en el Yacimiento de la Edad de Bronce del Altet de Palau de la Font de la Figuera; el estudio arqueológico y consolidación del acceso al castillo de Navarrés; los trabajos de restauración en el Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón de Anna; y la recuperación de las estructuras cubiertas del patio interior de la Casa Ferrer de la Pobla del Duc. Por su parte, la mejora de la accesibilidad de la casa consistorial de Llutxent ha sido desestimada por no ser, la propuesta, objeto de subvención; mientras que la solicitud para el estudio y recuperación del jardín del Palau de Bellvís de Benissuera ha sido rechazada por no aportar la autorización de la Dirección General con competencias en materia de patrimonio cultural para la actuación solicitada, detalla la resolución.

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Iglesia Sants Joans de Quatretonda. / PERALES IBORRA

Lista de reserva

Por otra parte, se ha establecido una lista de reserva para las solicitudes que no han sido estimadas tras agotarse la cuantía de crédito fijado en la convocatoria. En esta lista se encuentran las propuestas presentadas por Vallés para el entorno de la Plaça del Forn; la de Rotglà i Corberà para la iglesia de los Santos Juanes; y la de Beniatjar para el templo parroquial. También están en la reserva la solicitud de Ontinyent para el entorno de la muralla; la de l’Olleria para la Casa Santonja o Palau dels Marau; la de Benicolet para el entorno de la Font Vella; Benissoda para el lavadero; Bicorp para la casa de la cultura; Castelló de Rugat para la plaza 9 d’Octubre; Llanera de Ranes para el centro cultural; Barxeta para la casa de cultura; Montaverner, el Convento de las Capuchinas; Bocairent, el Palau del Baró de Casanova; Montitxelvo para el Auditori-Espai Polivalent Joan Climent; Bèlgida para el centro social; y Bellús para el edificio de la cooperativa.