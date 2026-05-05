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Xàtiva se queda sin "trenet" turístico por una avería en los amortiguadores

De momento, dos autobuses están cubriendo la ruta hasta la fortaleza setabense

El servicio ha experimentado diferentes incidencias hasta ahora

Los dos autobuses que están prestando el servicio al Castell, en una imagen captada el pasado domingo.

Los dos autobuses que están prestando el servicio al Castell, en una imagen captada el pasado domingo. / Perales Iborra

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Ha ocurrido de nuevo. El «trenet turístico» que debe llevar a visitantes y vecinos de Xàtiva hasta el Castell de Xàtiva durante cada día menos los lunes -cuando la fortaleza setabense cierra sus puertas por descanso del personal- vuelve a estar inutilizado por una avería. Desde hace varias jornadas, dos autobuses cubren las diferentes rutas horarias. La causa, según las fuentes municipales consultadas, es la rotura de la suspensión de uno de los vagones del convoy.

«El servicio se prestará igual con minibús hasta que se repare», apuntaron desde el consistorio setabense. La incidencia tuvo lugar la semana pasada y se suma a la larga lista de situaciones similares que se ha registrado en los últimos tiempos. De hecho, cabe recordar que Raquel Caballero -regidora de Turismo- reconoció en el pleno municipal del pasado mes de enero que las técnicas del área estaban recopilando los fallos con vistas a examinar la posibilidad de anular o rescindir el contrato «si fuera necesario». «No estamos nada contentos con el servicio que se está prestando», expuso.

Ahora, la avería en la amortiguación se suma a la lista, aunque las fuentes municipales consultadas declinar si la nueva avería influenciará en cualquier futuro movimiento a realizar por parte del Ayuntamiento:«Es algo puntual, es un fallo en la suspensión». La previsión es que «no sea para largo» aunque no se ha fijado una fecha para la puesta en marcha de nuevo del «trenet» turístico.

Septiembre de 2024

Cabe recordar que el característico vehículo que sube a los visitantes hasta el Castell volvió a Xàtiva en septiembre de 2024, tras dejar de funcionar en 2021. La capital de la Costera no contó con este servicio durante tres años, después de haber estado operativo en un intervalo de 16.

Ahora, con la temporada alta a la vuelta de la esquina, el servicio vuelve a registrar una nueva avería. Una más para la lista.

Desprendimientos

A su vez, los visitantes o vecinos del municipio que suben ya sea en autobús, vehículo particular o andando hasta el Castell aún se encuentran con los restos de un desprendimiento registrado en una ladera. La conselleria de Cultura solicitó formalmente al consistorio su retirada y desde el Ayuntamiento confirmaron la contratación de una empresa local para la realización de los trabajos.

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A su vez, desde el Ayuntamiento explicaron que la conselleria tiene pendientes dos actuaciones a realizar en sendas paredes. El Castell es la joya patrimonial de Xàtiva. Y necesita mantenimiento.

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