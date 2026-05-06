El CAX Orientació se mantiene en puestos de promoción de ascenso tras disputar el campeonato de Portugal

La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva -CAX Orientació- se mantiene en puestos de promoción de ascenso a la División de Honor de la liga española, después de sumar más de 400 puntos en el Campeonato Ibérico de Orientación 2026, disputada el pasado fin de semana en Alcácer do Sal (Portugal). El campeonato en tierras portuguesas correspondía con la quinta prueba de la LEOP (Liga Española de Orientación a pie), un campeonato que se desarrolló en tres pruebas puntuables: una distancia media y un esprint urbano disputado en la jornada del sábado, y una distancia larga celebrada el domingo. El evento deportivo estuvo organizado por el Club Koala y participaron casi 100 equipos.

Un deportista del CAX Orientació en la prueba en Portugal. / Armando_Santos

En estas carreras participaron tres corredores del CAX Orientació que disfrutaron de unos terrenos muy exigentes y sumaban buenas sensaciones en tierras portuguesas. Edu Sanchis y Pepe Prats conseguían finalizar en la 23ª y 28ª plaza en la categoría M-45 después de disputar las tres carreras y Paco Benito, en la categoría M-55, ocupaba el puesto 31.

El CAX Orientació continúa sumando y regresaba a Xàtiva con 400 puntos más. A estas alturas, el club cuenta con más de 3.578 puntos y se aferra en la parte alta de la clasificación de 1ª División LEOP, situándose en la 5ª plaza de la tabla y en puestos de promoción de ascenso.

Atleta del CAX Orientació durante la carrera en Portugal. / Armando_Santos

La temporada estatal toma un descanso hasta finales de agosto cuando se retoman de nuevo las carreras de la LEOP. Se han celebrado 4 pruebas y quedan 3 y de momento el CAX Orientació tiene muy avanzado el objetivo que se habían marcado al inicio de la temporada que era luchar por la permanencia en la 1ª División LEOP. Ahora es el momento de analizar los resultados, estudiar las próximas citas y valorar qué posibilidades hay de aquí a final de temporada, señalan desde el club. "Soñar es barato y el CAX Orientació está en puestos de promoción de ascenso", afirman.

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Corredor del CAX Orientació en la competición en Portugal. / Armando_Santos

Liga LACV

La LEOP se toma un descanso, pero continúan las carreras de la liga autonómica LACV durante el mes de mayo. La provincia de Castelló, en concreto Vilafranca acogerá el Campionat Autonòmic d’Orientació de Llarga Distància (CAOL) y una prueba Sprint el 16 y 17 de mayo, organizadas por el club ADCON. Y para finales de mes, el 30 y 31 de mayo, el club València Orientació organizará el Campionat Autonòmic d’Orientació de Mitja Distància (CAOM) en Pina de Montalgrao y una prueba de larga distancia en Barracas. El CAX Orientació participará activamente en estas pruebas del campeonato autonómico.