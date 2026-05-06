El Club Triatló Ontinyent se alza con el oro en el autonómico de relevos de Bétera

El Club Triatló Ontinyent se alzó con el oro en el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtes, celebrado el pasado fin de semana en Bétera. El primer sábado de mayo ha venido cargado de deporte y magníficos resultados para el Triatló Ontinyent con el Triatló Escolar de Bétera y el XXII Triatló de Bétera, puntuable para la Lliga de Clubs Caixa Popular.

Deportistas del Triatló Ontinyent en la prueba escolar en Bétera. / Club Triatló Ontinyent

Por la mañana fue el turno de las categorías escolares, donde juveniles, cadetes e infantiles participaron en una competición integrada a la Fase Autonómica de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. En total, 20 pequeñas y pequeños triatletas del club ontinyentí participaron en esta jornada donde Jaume Gironés y Celia de Llago, en juveniles, consiguieron la primera y la segunda posición, respectivamente. Carles Gironés fue 3.º en infantiles.

Por la tarde se disputó el Campionat Autonòmic de Relleus Mixtes en distancia super sprint. Así, las y los participantes tenían que completar de manera individual un triatlón formado por 330 metros de natación, 4,5 km de ciclismo y 1.500 metros de carrera a pie. Marc Moreno, Neus Baldó, Sergio Revert y Ainhoa Montesinos; Jaume Gironés, Hugo Penadés y Blai Boscà; Neus Baldó, Laia Minguet y Celia de Llago; y Joana de Llago, Nuria Tolsá y Ana María Candrea fueron los integrantes de los cuatro equipos representantes del club de la capital de la Vall d'Albaida.

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En cuanto a los resultados, en categoría femenina uno de los dos equipos del Club Triatló Ontinyent consiguió la primera posición autonómica, mientras el otro se hacía con la segunda posición en salida open. El equipo masculino finalizó en sexta posición. Con la ponderación correspondiente de las diferentes pruebas, las chicas fueron las ganadoras en Primera División y los chicos fueron los vencedores en Segunda División. Actualmente, el equipo femenino es segundo a la tabla de primera división y el equipo masculino lidera la clasificación de segunda división.