La constructora reclama una indemnización de 850.000 euros por el paralizado colegio Pla de la Mezquita de Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha desvelado el importe de la indemnización reclamada por la constructora del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Pla de la Mesquita, cuyas obras llevan paralizadas casi tres años. Según la documentación oficial a la que han tenido acceso los populares, la empresa solicita 853.625 euros en concepto de daños y perjuicios en el marco del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por el retraso de los trabajos, que quedaron en suspenso por los abultados sobrecostes surgidos durante la actuación como consecuencia del incremento generalizado de precios, en una cantidad cercana al millón de euros.

Las divergencias entre la dirección de la obra, el consistorio y la constructora en torno al necesario modificado del proyecto han dilatado el entuerto, pendiente aún de solventarse. En el último pleno municipal, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, dijo que la situación "está en vías de solución" a expensas de la negociación con la empresa contratista para que acepte el último reajuste planteado y a la espera de una reunión con la Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Generalitat para buscar una salida. La conselleria debería autorizar en última instancia el incremento de la inversión como órgano financiador a través del Pla Edificant.

"La gestión del gobierno municipal en las obras del Pla de la Mesquita es un auténtico fracaso que puede costar muy caro a todos los setabenses", ha advertido este miércoles el PP setabense en un comunicado. Como avanzó este diario, los trabajos comenzaron a ralentizarse a mediados de 2024, para luego quedar totalmente paralizados.

Según los populares, el informe presentado por la adjudicataria de la intervención "detalla un escenario especialmente grave", marcado por los costes derivados de la por paralización y la ralentización de la obra, los gastos fijos durante años sin actividad, los daños materiales sufridos en la edificación ya levantada por el abandono, el vandalismo y el deterioro e incluso las afecciones por la acción de los animales y las condiciones climatológicas adversas tras "varios años con la obra sin cerrar".

Desde el PP consideran que una infraestructura educativa esencial como el Pla de la Mesquita "se ha convertido en un problema económico y político de primer nivel". “Primero fueron los retrasos, después el abandono y ahora llega la factura", ha manifestado el portavoz popular, Marcos Sanchis, que recuerda que la obra debía estar finalizada hace años.

“Estamos ante el ejemplo perfecto de cómo gobierna el PSOE en Xàtiva: prometen mucho, ejecutan poco y lo poco que hacen lo hacen tarde, mal y caro”, ha apostillado Sanchis, que ha pedido "explicaciones urgentes" al alcalde, Roger Cerdà. “Xàtiva no puede permitirse seguir pagando la incompetencia de su gobierno. Esto no va de ideología, va de gestión. Y aquí la gestión ha sido un absoluto desastre”, ha concluido el portavoz popular.

"El proceso de negociación va por el buen camino"

Por su parte, desde el gobierno municipal de Xàtiva enmarcan las declaraciones de Sanchis y el PP dentro de una "estrategia de intoxicación y mentiras con la que pretenden tapar su vergonzante discriminación hacia nuestro municipio emprendida por su partido desde la Generalitat Valenciana".

"No contentos con abandonar Santa Clara a su suerte, deshacer el trabajo de 10 años para poder tener un palacio de justicia, eliminar de un plumazo las inversiones previstas para el hospital o retrasar para la siguiente legislatura la construcción del nuevo centro de salud, ahora se dedican a inmiscuirse en el proceso de negociación emprendido desde hace semanas con la empresa constructora del Pla de la Mezquita, haciendo públicas sus demandas de forma descontextualizada y con la única finalidad de dinamitar dicho proceso que, como ya se les dijo en el pleno, va por buen camino", replican fuentes del ejecutivo local.

"Su único objetivo es que este proceso fracase y que no se reinicien las obras en los próximos meses, tal y como está planteándose por parte del equipo de gobierno. No les importa lo más mínimo ni el colegio ni los alumnos, lo que buscan es la confrontación y la polémica. Nada más", ahondan en un comunicado.

"Tal como confirmó el alcalde en el pleno del pasado jueves, la negociación con la empresa está abierta y se está a la espera de poder tener una reunión con la Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Generalitat para plantearle las posibles soluciones. Por eso desde el equipo de gobierno se reclamó al PP y a su portavoz que utilice su supuesta influencia en su partido para que la Generalitat atiendan las demandas del municipio también en materia educativa, en lugar de seguir poniendo palos en las ruedas al proceso de negociación emprendido", mantienen las mismas fuentes.

Según remarcó Cerdà en el último pleno municipal, el contrato de las obras del Pla de la Mesquita se inició en 2019 con unos precios que quedaron desfasados en el transcurso de los trabajos. "El cambio de normativa no ha afectado a los precios, por lo que no se pueden incrementar. Hemos hecho un modificado, estamos negociando con la empresa contratista para que lo acepte, pero el módulo que se contrató era de unos 1.500 euros el metro cuadrado y ahora está en el entorno de 2.000-2.400 €/m2: esa es la realidad de lo que está pasando en las obras públicas, no en Xàtiva, sino a todos los niveles", manifestó el alcalde.

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"Hemos pedido una reunión con la dirección general de Infraestructuras Educativas para ver si ellos nos pueden dar una solución y hacer una modificación de los precios que es lo que nos reclama la empresa contratista, que está dispuesta a comenzar las obras, pero es verdad que los precios del inicio del contrato no tienen nada que ver con los actuales, hay un desfase importante que tiene que aprobar la Generalitat", incidió Cerdà, que instó a Marcos Sanchis a que "si realmente le preocupa el tema, hable con la dirección general que lleva el Pla Edificant y que nos dé una cita lo antes posible y una solución para poder decirle sí al constructor con sus demandas, que muchas de ellas son lógicas y razonables", remachó el primer edil.