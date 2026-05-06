Una cubierta de madera en el frontón permitirá a Montitxelvo celebrar actividades deportivas y culturales todo el año

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha visitado este miércoles Montitxelvo, donde el ayuntamiento que dirige Marcel Carrillo ha cubierto la pista de frontón con los fondos del Pla Obert, un proyecto de 430.000 euros que permitirá al municipio de la Vall d’Albaida realizar actividades deportivas, sociales y culturales todo el año. El principal programa inversor de la corporación provincial, con 350 millones de euros para municipios y mancomunidades, asigna a este pueblo de 558 habitantes 809.000 euros, 152.000 más que en el período 2019-2023.

Acompañada por el alcalde, la también diputada de Cooperación y coordinadora del Pla Obert ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento de Montitxelvo, antes de dirigirse a la zona deportiva. Como anécdota, la firma de Enguix ha sucedido a la del expresidente Jorge Rodríguez, la última rúbrica en el libro. “Agradecemos el conocimiento que la vicepresidenta tiene de los pueblos pequeños de nuestra comarca y sus necesidades”, ha expresado el alcalde, quien ha destacado “la buena gestión de la Diputación a la hora de escucharnos y hacer realidad nuestros proyectos”.

La principal actuación propuesta por Montitxelvo en el marco del Pla Obert es la cubierta de la pista de frontón, “una obra indispensable para el pueblo, porque hacía mucha falta disponer de un espacio cubierto para todos los eventos, desde las fiestas patronales hasta los Moros y Cristianos, la Pansa, los conciertos de la banda y las actividades deportivas”, explica el alcalde, quien añade que las ayudas del Pla Obert “nos han permitido afrontar esta obra tan grande, que es la vida para Montitxelvo”.

La cubierta y otros proyectos

Marcel Carrillo se ha mostrado “orgulloso de lo que somos como pueblo, de nuestro entorno natural que invita al senderismo, a la práctica del ciclismo y otras muchas actividades deportivas y culturales”, así como de “los servicios que prestamos con ayuda de la Diputación”. En este contexto se sitúa el diseño e instalación de la cubierta de madera que permitirá a Montitxelvo “organizar actividades y eventos en cualquier momento, sin preocuparse por el tiempo”, ha apuntado la vicepresidenta Enguix, que ha puesto en valor la peculiaridad de la obra, proyectada por “una empresa valenciana y un emprendedor de la comarca”.

Enguix se refiere a Marcos Pascual, el creador del estudio Tecum Arquitectura, encargado de proyectar y dirigir una obra dirigida al tejido social de Montitxelvo. “Es un proyecto muy especial para mí, que soy del pueblo”, admite Pascual, que explica la solución adoptada: “queríamos respetar la identidad de un entorno natural como el nuestro, y por eso utilizamos la madera para la estructura de esta cubierta que le va a dar a Montitxelvo mucha vida al convertir el frontón en un espacio polivalente. Tenemos la obra muy avanzada, a falta de instalar el techo de panel de sándwich sobre la estructura singular a modo de esqueleto”.

La vicepresidenta Enguix ha situado la cubierta del frontón de Montitxelvo como “ejemplo de lo que supone el Pla Obert para municipios pequeños que no podrían realizar inversiones de esta cuantía sin un programa cuatrienal que les ofrezca recursos para sus proyectos y tiempo para ejecutarlos”. “La obra es también parte de esas mejoras en instalaciones deportivas que incentivamos en el plan junto a la renovación del ciclo del agua y las zonas verdes, actuaciones que mejoran la calidad de vida en nuestros pueblos y ayudan a que las personas que los habitan se queden a vivir en ellos”.

Noticias relacionadas

Montitxelvo tiene en marcha o ya finalizados otros proyectos en el marco del Pla Obert de la Diputación, como la consolidación del puente de l’Arcà (122.000 euros); la renovación de las conducciones de la red de agua potable en distintos tramos de la Avenida Constitución (100.000 euros) y la construcción de nichos en el cementerio (50.000 euros). En el ámbito comarcal, la Vall d’Albaida tiene asignados 33,8 millones en el Pla Obert, 5,6 millones más que con los planes de inversión de la pasada legislatura.