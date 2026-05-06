Denuncian ante la Guardia Civil la invasión de milpiés en la zona Horts de Canals por la insalubridad de los solares

Los vecinos de la zona Horts de Canals han denunciado la insalubridad de la zona por una plaga de milpiés que invade los solares de la urbanización y que ya se ha colado en las viviendas de los residentes. Una vecina ha presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil, aportando fotografías de la invasión de los gusanos sobre la fachada de su casa, las paredes y el suelo. La afectada expone el abandono de los terrenos colindantes a su vivienda, que han provocado la “invasión masiva” de milpiés.

Milpiés por la pared y el suelo en la zona Horts de Canals. / Associació Veïns Zona d'Horts de Canals

La Associació de Veïns Zona d'Horts se suma a las quejas y reclama al gobierno municipal de PP y Suma’t que lleven a cabo actuaciones urgentes para erradicar la plaga. El presidente de la entidad, Julio Martínez, afirma que la denuncia de esta vecina “es la consecuencia directa de la desidia municipal. Hemos pasado por todos los canales oficiales: registros de entrada, reuniones e intervenciones en el pleno, pero el equipo de gobierno continúa sin solucionar el problema”. Los vecinos de esta zona residencial lamentan la suciedad e insalubridad que acumulan los terrenos y solares. En un comunicado, explican que llevan tres años presentando quejas en el ayuntamiento y denunciando la situación, “sin haber obtenido ninguna solución”.

Los afectados critican la falta de actuación municipal. Señalan que en una reunión celebrada en octubre del año pasado, “el vicealcalde, Edu Badal, se comprometió a limpiar los solares si los propietarios no lo hacían, una palabra que ha resultado ser totalmente vacía”, lamentan, ya que aseguran que no se ha actuado y los solares siguen sin limpiar. La asociación reprocha al regidor de Suma’t que “mientras Badal hacía propaganda en la televisión hace unos días diciendo que la zona está atendida, una vecina ha ido al cuartel de la Guardia Civil porque no puede vivir en su casa por la suciedad y los insectos”. La denuncia de la afectada fue presentada en la Guardia Civil este pasado martes, 5 de mayo, con fotografías realizadas ese día sobre la invasión de los milpiés. La asociación vecinal exige “hechos, no promesas”.

Gusanos por la fachada de una vivienda en la zona Horts de Canals. / Associació Veïns Zona d'Horts de Canals

Ante estas afirmaciones, el concejal Edu Badal ha negado la falta de actuación del consistorio y asegura que “se está trabajando de manera constante. Estamos actuando desde el minuto uno”. Badal explica que este año “incluso nos hemos avanzado al año pasado y estamos actuando antes, pero todo tiene un proceso y requiere un tiempo”. El regidor destaca el novedoso tratamiento que se está aplicando desde el área de Medi Ambient del ayuntamiento y afirma que “somos referentes en la manera de tratarlo y otros consistorios se han interesado por el producto que estamos aplicando para erradicarlo, un producto totalmente respetuoso con el medio ambiente”. Badal señala que la plaga del milpiés no se circunscribe a Canals y que otras localidades también están lo están sufriendo. En Canals, el regidor expone que la invasión de estos gusanos “además de en la zona de Horts, la plaga también llega al polideportivo y al colegio José Mollá” y apunta a las informaciones que el ayuntamiento ha difundido a través de las redes sociales municipales sobre las actuaciones desplegadas para atajar la plaga. El pasado 27 de abril, el Ayuntamiento de Canals informaba del plan de choque contra las plagas del área municipal de Medi Ambient, con limpiezas efectuadas en la zona de Horts, el CEIP José Mollá y el polideportivo municipal. Badal explicaba que “hoy miércoles se está actuando en la zona de la ermita”. También aseguraba que se ha avisado a los propietarios de los solares para que limpien los terrenos y apliquen el mismo tratamiento. Sobre las críticas de la Associació de Veïns Zona d’Horts de Canals y de vecinos de esta urbanización, Edu Badal manifiesta que “pertenecen a un partido político y están utilizando el asunto como arma política. Están politizando las cosas y creando alarma social”, reprochaba el edil de Suma’t.

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Fumigación inmediata

Desde la Associació de Veïns Zona d’Horts anuncian que no descartan más acciones para reclamar soluciones si el ayuntamiento “no procede de manera inmediata a la fumigación de la zona y a la ejecución subsidiaria de la limpieza de los solares privados que incumplen la normativa mínima de salubridad”.