La élite del ciclocross participa en una jornada sobre rendimiento deportivo en Ontinyent

La Fundació Universitària Campus Ontinyent organizó este martes en el Campus de Ontinyent la jornada “Élite y Ciencia en el Barro: El Ciclismo Moderno desde la Perspectiva de los Campeones”, una iniciativa que ha reunido a destacadas figuras del ciclocross estatal con el objetivo de acercar al alumnado las claves del rendimiento deportivo de alto nivel desde una perspectiva tanto práctica como científica.

La actividad se enmarca en la programación paralela a la celebración este sábado de la prueba ciclista “La Legendaria”, organizada con apoyo de la Diputación de València y el Ayuntamiento de Ontinyent y en la que participarán corredores históricos como Miguel Induráin.

La jornada fue inaugurada por el regidor de Deportes, Ferran Gandia, quien destacó “la importancia de generar espacios de encuentro entre el ámbito académico y el deporte de élite, que permiten al alumnado conocer de primera mano experiencias reales y metodologías de trabajo aplicadas al máximo nivel”. Gandia puso en valor especialmente “la tarea que viene desarrollando la Fundació Universitària Campus Ontinyent para hacer de nuestro campus un espacio vivo, dinámico y conectado con la realidad, donde la actividad va mucho más allá de las aulas y se proyecta hacia la ciudad y su entorno”.

El programa ha contado con la participación de figuras de primer nivel como la ontinyentina bicampeona de España de ciclocross Sofía Rodríguez, el multicampeón estatal Felipe Orts, el campeón de España Sub-23 Raúl Mira, y el preparador físico Jordi Reñé, quien trabaja con varios deportistas de élite. Las intervenciones se han estructurado en tres grandes bloques que han abordado, en primer lugar, la mentalidad del campeón y la vida en la élite deportiva, con especial atención a la gestión de la presión, el desarrollo del talento y la resiliencia ante las dificultades.

Metodología de entrenamiento

En un segundo bloque, centrado en la fisiología y la planificación del alto rendimiento, se han analizado aspectos técnicos como la metodología de entrenamiento, la cuantificación de la carga mediante indicadores como la potencia o la variabilidad cardíaca, así como la planificación de los picos de forma a lo largo de la temporada. Finalmente, la jornada ha concluido con un apartado dedicado a la innovación y la tecnología aplicada al deporte, incluyendo cuestiones como el uso de sensores avanzados, la nutrición basada en evidencia científica o las tendencias de futuro del ciclismo, culminando con una mesa redonda y un turno abierto de preguntas con el alumnado.

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Esta iniciativa se integra en el conjunto de actividades vinculadas a la celebración de “La Legendaria”, una prueba ciclista que reunirá este fin de semana en Ontinyent a cerca de 850 participantes, casi la mitad procedentes de fuera de la Comunitat Valenciana y representación de hasta 18 nacionalidades. El acontecimiento contará desde viernes con una Zona Expo al recinto ferial, con la presencia de marcas internacionales del sector, y tendrá como prueba principal el Gran Fondo de 179 kilómetros y 2.800 metros de desnivel positivo, con tramos de elevada exigencia como l’Alt del Campello.