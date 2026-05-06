Extinguen un incendio en un almacén agrícola de Ontinyent
Las llamas generadas en el inmueble, una antigua granja, ocasionó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la capital de la Vall d'Albaida
Efectivos de los parques de bomberos de Alzira y Ontinyent sofocaron ayer un incendio declarado en un almacén agrícola ubicado en la zona del Molí de Guerola de la capital de la capital de la Vall d'Albaida. Así, desde el Consorci de Bombers explican que los avisos llegaron a las 13.26 horas, cuando actuaron tres dotaciones de los parques de Ontinyent y Alzira junto a un sargento y un jefe de sector.
Las fuentes consultadas explicaron que "era una nave aislada y dieron rápidamente por controlado el incendio, aunque los trabajos continuaron hasta las 15:08 h hasta terminar de extinguir y ventilar".
Testigos presenciales exponen que "el incendio se originó por la presencia de un producto químico, por lo que salía mucho humo". Las dependencias en las que se registró el incidente fueron en el pasado una granja agrícola, que había sido reconvertida en almacén.
Hasta el lugar de los hechos también acudieron agentes de la Policía Local de Ontinyent, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Cerca del almacén en el que se desató el incendio se encuentra una quesería artesanal, que era donde situaban las llamas en los primeros avisos. Sin embargo, las fuentes consultadas confirman que se trata de "una confusión" y que el inmueble donde ocurrió el incidente no pertenece a la finca de la quesería.
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