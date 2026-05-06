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Hospitalizan a una mujer de 43 años con politraumatismo por un accidente de tráfico en Xàtiva

El Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) asistió a la mujer herida

Una ambulancia en el hospital de Xàtiva.

Una ambulancia en el hospital de Xàtiva. / Perales Iborra

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Ocurrió ayer por la noche, sobre las nueve y cuarto, en Xàtiva. Una mujer de 43 años de edad fue trasladada hasta el hospital Lluís Alcanyís tras estar implicada en un accidente de tráfico cuyas causas se están investigando. Las fuentes consultadas por Levante-EMV confirman que el incidente se registró en la carretera a Llocnou d'en Fenollet, en un punto perteneciente al término municipal del municipio Xàtiva. Tras el aviso cursado por el 112, intervino una unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) movilizada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), cuyo equipo médico asistió a la mujer. La víctima sufrió un politraumatismo y fue evacuada en ambulancia al complejo hospitalario de referencia en la capital de la Costera.

A su vez, dos dotaciones pertenecientes al parque de bomberos de Xàtiva respondieron al aviso. Desde el Consorci de Bombers han confirmado que realizaron tareas de apoyo: "El aviso llegó a las 21:12 horas de la noche. Acudieron dos dotaciones de bomberos del parque de Xàtiva. Tras comprobar lo ocurrido confirmaron que la víctima no requería excarcelación y los bomberos se quedaron para realizar tareas de control de riesgos y apoyo a medios sanitarios. Se retiraron a las 21:39 horas de la noche. Una persona resultó herida tras el incidente, pero atrapada".

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Al parecer, la conductora se salió de la carretera por causas que aún no han sido aclaradas.

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