Las lluvias obligan a suspender la 18ª carrera por la diversidad de Aspromivise en Xàtiva

La asociación Aspromivise ha anunciado la suspensión de la multitudinaria carrera por la diversidad prevista para este jueves 7 de mayo en Xàtiva como consecuencia de la previsión meteorológica adversa.

Desde el colectivo han pedido disculpas por los inconvenientes que esta cancelación pueda causar y han agradecido la comprensión de la ciudadanía.

Debido a las lluvias pronosticadas, la carrera ha quedado aplazada para el próximo 28 de mayo

La cita cumple este año la mayoría de edad, al llegar a su edición número 18. El deporte será el vehículo impulsor con un lema claro: Som diversitat. Al igual que en las ediciones anteriores, el cartel de la carrera también ha corrido a cargo del pintor setabense Joan Ramos. "Un cartel arriesgado donde se pretende mostrar que la diversidad es un concepto que la sociedad siempre tiene que tener presente, juntando las piezas de una sociedad diversa se pueden conseguir situaciones que pueden hacer la sociedad indestructible", explicaron desde Aspromivise.

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Con el lema Som Diversitat, la organización quiere volver a lanzar un mensaje en el que la diferencia tiene que ser una situación enriquecedora y no limitante, puesto que cualquier persona puede aportar en positivo a la sociedad independientemente de su capacidad. Aspromivise utiliza la carrera para romper barreras sociales, para educar en la diversidad, para ser una entidad donde potenciar las capacidades de las personas. Y la carrera es un buen ejemplo, todas las personas tienen cabida en ella, independientemente de su capacidad, de su edad, de su situación social... porque la diferencia es lo que nos hace ser más valiosas.