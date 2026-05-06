El PSOE de Ontinyent exige la continuidad del ciclo de DAM en el IES L’Estació

El grupo municipal socialista de Ontinyent ha denunciado !"la decisión de la Conselleria de Educación de suprimir el primer curso del ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) en el IES L’Estació" y ha anunciado que presentará "una moción en el pleno municipal para exigir la continuidad inmediata del ciclo".

Según el PSOE local, "la supresión de este curso responde a una política de recortes arbitraria y descoordinada promovida por el gobierno autonómico del PP con el apoyo de Vox, que afecta gravemente a la igualdad de oportunidades de la juventud valenciana y a la modernización tecnológica del territorio".

"Los argumentos utilizados por la administración —baja matrícula y cambios de turno— no se ajustan a la realidad del centro ni de la comarca de la Vall d’Albaida, donde no existe una alternativa formativa equivalente. Esta decisión, además de injustificada, pone en riesgo la continuidad completa del ciclo y compromete la formación del alumnado y su inserción laboral en el sector tecnológico", prosiguen desde la formación política.

Para el grupo socialista, "el cierre de este ciclo es un ejemplo claro de cómo la política del PP/Vox sacrifica la educación pública y la igualdad de oportunidades en beneficio de criterios administrativos generales, ignorando las necesidades reales de la juventud y del tejido económico local", exponen.

Así, desde el PSOE de Ontinyent exigen "la reversión inmediata de la supresión del ciclo de DAM, una justificación transparente y basada en datos reales para cualquier decisión que afecte a la oferta educativa, una comunicación directa y participativa con los centros, las familias y las instituciones locales y la defensa de la Formación Profesional estratégica como herramienta clave para la modernización tecnológica y el desarrollo económico de la comarca".

“El cierre del ciclo de DAM no es solo un ataque a un instituto, sino a las oportunidades de toda una comarca”, ha declarado el portavoz del PSOE municipal. “No permitiremos que se eliminen titulaciones estratégicas mientras el gobierno autonómico recorta y abandona a nuestros jóvenes”, ha proseguido.

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El grupo socialista anuncia que presentará formalmente la moción en el pleno del Ayuntamiento y se compromete "a luchar por la continuidad del ciclo hasta lograr su mantenimiento, haciendo visible esta situación ante la ciudadanía y los medios de comunicación".