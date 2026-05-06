Rescatan en Novetlé a una perra abandonada y atada en un recinto insalubre

Un nuevo caso de maltrato animal. Un nuevo ejemplo de dueños irresponsables que no deberían optar a tener mascotas. La Policía Local de Xàtiva rescató ayer, martes de mayo, de una perra que se encontraba en un recinto insalubre en una vivienda abandonada emplazada en el Camí de la Retória de Novetlé. Las fuentes consultadas exponen que el animal "estaba en un recinto de 2 metros cuadrados de extensión. Se encontraba atada, de manera que hacía sus necesidades y dormía en el mismo sitio. Era una especie de trastero, sin agua ni comida".

Ante tales hechos, al propietario se le han abierta diligencias por un presunto delito de maltrato animal: "Es una hembra de dos años de edad, dispone de chip y necesita adopción", prosiguen las mismas fuentes. El can se encuentra actualmente en las dependencias de la Policía Local de Xàtiva. El animal fue hallado despúes de un aviso del 112, en el que se alertaba de la presencia de "un perro encerrado sin comida ni agua en un gallinero". La adopción de la perra rescatada será gestionada por la protectora ADA (Ayuda defensa animal) de Canals.

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Recinto insalubre en el que se encontraba la perra rescatada en Novetlé. / Levante-EMV

Desgraciadamente, este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece. Y hay casos peores. Esta semana se ha conocido la historia de Milo, un gato que fue castrado de forma cruel en la localidad de Rotglà.