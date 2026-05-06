Salud Pública constata que el agua del Carraixet de Xàtiva ya es apta para ducharse o lavar los platos

Es una problemática que se arrastra desde hace décadas. Los vecinos del Carraixet, una urbanización de Xàtiva, tienen restringido el uso del agua que sale del suministro público por la presencia de nitratos y rastros de pesticidas y bacterias. El Ayuntamiento invirtió 500.000 euros en una desnitrificadora destinada a tratar hasta hasta 100.000 litros diarios que, de momento, no ha puesto solución a los problemas.

La situación no está solucionada, pero el pasado 28 de abril, los residentes en el Carraixet recibieron una comunicación municipal en la que se transmitía una instrucción de la Dirección General de Salud Pública por la que se confirmaba que el agua ya puede utilizarse en la actualidad para higiene personal. «En relación a la zona de abastecimiento Xàtiva 7 Carraixet se comunica la siguiente modificación del agua de consumo remitida por la autoridad sanitaria el pasado 10 de abril de 2026. Desde el año 2023 no se ha detectado ningún incumplimiento microbiológico en la red, emitiéndose desde la Unidad de Sanidad Ambiental informe favorable para modificar la restricción de forma que se permita el uso del agua suministrada para higiene personal, manteniéndose la restricción para beber, cocinar y preparar alimentos».

Así, los vecinos de la zona del Carraixet pueden utilizar el caudal público para ducharse, limpiar la vajilla o fregar el suelo -entre otros usos-, pero el agua aún no puede consumirse o utilizarse para cocinar, por ejemplo. Nacho Reig, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó el levantamiento parcial por parte de Salud Pública de las restricciones al uso del agua en la zona del Carraixet: «Los análisis han confirmado que el agua se puede usar para ducharse y lavar los platos, por ejemplo. Es cierto que en los análisis de estos años han salido nitratos y rastros de pesticidas, por ejemplo, de ahí las decisiones adoptadas por Salud Pública. De forma reciente se hizo una limpieza interna de los depósitos, que habrá influenciado en los cambios. También está pendiente la puesta en marcha de nuevas soluciones -incluso una nueva desnitricadora- pero es un tema muy complejo y no me atrevo a poner una fecha. Ojalá, todo esté solucionado a finales del próximo verano».

Imagen de archivo de un vecino del Carraixet lavando los platos en su casa. / Perales Iborra

El portavoz municipal recordó que actualmente solamente se cobra el canon a los vecinos: «Somos conscientes de los problemas que hay, por eso el agua no se cobrará hasta que sea potable. Lo que sí estamos haciendo es controlar los consumos, ya que había contadores en los que se recogía un gasto excesivo de agua, se están tomando medidas. El objetivo es que el agua en el Carraixet sea potable y hemos hecho un esfuerzo para ello, es nuestro objetivo».

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Fue en la década de los años 70 del pasado siglo XX cuando una entidad privada implantó una red de distribución de agua de consumo en la zona aprovechando el pozo del Carraixet, con una profundidad de 96 metros. Y lo hizo fuera de ordenación.