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Sanidad nombra a Àngel Torregrosa para dirigir el nuevo hospital de Ontinyent

Vecino de capital de la Vall d'Albaida, el profesional ha desarrollado toda su vida profesional como médico en el servicio de urgencias del Hospital de Xàtiva y asume el reto de coordinar el traslado y la puesta en marcha de las nuevas instalaciones

Àngel Torregrosa, nuevo director médico del Hospital General de Ontinyent.

Àngel Torregrosa, nuevo director médico del Hospital General de Ontinyent. / GVA

Lluis Cebriá

Ontinyent

A las puertas de la apertura definitiva del nuevo hospital de Ontinyent, la Conselleria de Sanidad ha oficializado el nombramiento de Àngel Torregrosa como director médico del complejo sanitario de la Vall d'Albaida. El hasta ahora médico especialista en el servicio de urgencias del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva sustituye en el cargo a María José Dasca tras su reciente jubilación.

Torregrosa, que se incorporó el lunes a su nueva responsabilidad, realizó su periodo MIR en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria hasta 1995, desde donde pasó a desempeñar su labor como médico de urgencias hospitalarias en Xàtiva.

Durante este tiempo, además de su labor asistencial, ha sido representantes de residentes en la Junta de Personal del Departamento y miembro de la Comisión de Farmacia departamental. Al margen de su dedicación profesional, en Ontinyent es conocido por haber desempeñado el cargo de capitán moro por la comparsa Saudites, en 2019.

Traslado de pacientes

El puesto de director médico se encuadra dentro del equipo directivo del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent con dependencia directa de la Gerencia de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Valencia Este, a la que pertenecen también los hospitales de Xàtiva La Ribera y Valencia Dr. Peset también.

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Entre las tareas que asume el nuevo cargo directivo de Ontinyent figura la dirección de los servicios médicos hospitalarios así como el gran desafío que supone la gestión de la puesta en marcha del nuevo Hospital General de Ontinyent y el traslado de pacientes desde el antiguo centro hospitalario a las nuevas instalaciones. La entrada del centro sanitario a pleno rendimiento está a la espera del informe de la Alta Inspección Sanitaria tras la reciente supervisión de las instalaciones. Aunque se barajó que la apertura podría producirse este viernes 8 de mayo, de momento no hay ninguna resolución oficial.

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