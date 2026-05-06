Los senior del CB Xàtiva consiguen ocho medallas en el Campeonato de España, en Cáceres

El Club Bádminton Xàtiva sigue agrandando su palmarés. Los deportistas senior del club han conseguido ocho medallas en el Campeonato de España de la categoría, celebrado el pasado fin de semana en Cáceres (Extremadura). Los setabenses se alzaron con tres oros, una plata y cuatro bronces en la competición nacional que reunió a 383 deportistas de 108 clubes del territorio español. El CB Xàtiva acudió con seis jugadores: Carlos Martínez, Santiago Villanueva, José Luis Llopis, Julio Martín, MªJosé Mompó y Daniel Meseguer, que volvieron a realizar un gran torneo y recogieron los frutos del trabajo realizado en los últimos doce meses.

En la categoría superveteranos ++ (SV++), Carlos Martínez se proclamó un año más campeón de España en la prueba de individuales, donde tuvo que superar en cuartos de final a Anil-Kumar Bhardwaj; en semifinales a Ramón Quiroga en un duro encuentro a tres sets en el que Carlos, tras ceder en el primer set por un ajustado 21-19, tuvo que remontar para terminar obteniendo el pase a la final, donde se enfrentó a John Charles Brown, al que venció por 21-16 y 21-15 para colgarse el oro. En dobles masculino, Carlos y su compañero Ramón Quiroga, del CB Cide, lograron imponerse a todas las parejas de la categoría para subir nuevamente a lo más alto del podio. En dobles mixto, Carlos Martínez compitió junto a Mª Cristina Pastor, del CB Benalmádena, consiguieron el bronce tras caer en semifinales frente al dúo formado por Pablo Fidalgo y Dolores Touriño, en un encuentro que se disputó a tres sets, siendo el resultado final 21-17, 12-21 y 10-21. Desde el CB Xàtiva destacan que Carlos Martínez, "pese a competir mermado por sus molestias en el hombro y pierna, ha vuelto a demostrar que sigue siendo uno de los deportistas senior de referencia en el panorama nacional".

En la categoría de superveteranos compitió Santiago Villanueva. En la prueba de individuales consiguió la quinta plaza al caer en cuartos de final por 21-16 y 21-15. En dobles, Santiago disputo el dobles mixto junto a Nieves de la Fuente, del CB Lardero, consiguiendo el bronce tras caer en semifinales frente a la pareja compuesta por José Antonio Pazos y Carmen Duque 21-16 y 21-19, estando muy cerca de forzar la disputa del tercer set. En la categoría D, Santiago disputó la prueba de dobles masculino junto a su compañero Luis Gómez, del CB San Fernando, consiguiendo la quinta plaza tras ceder en cuartos de final frente a los cabeza de serie número uno, Iakov Chechelnitskiy y Miguel Ángel Quiroga por 21-18 y 21-10.

En la categoría C2 compitió José Luis Llopis, quien realizó un gran torneo con la disputa numerosos partidos a tres sets y de gran igualdad en el marcador. En la prueba de individuales superó la primera ronda en un duro encuentro a tres sets y en segunda ronda, dieciseisavos de final, cedió por la mínima frente a José Carlos Pérez en otro duelo épico a tres sets (18-21, 21-16 y 21-19), quedando en novena posición. En la prueba de dobles masculino, precisamente junto a su compañero José Carlos Pérez (CB Soria CS24) consiguió el bronce tras ser eliminados en semifinales por la pareja compuesta por Jorge Catalá y Ángel Moreno, en otro partido que se prolongó hasta el tercer set, con resultado final de 22-20, 23-25 y 6-21. En el tercer set pesó el hecho de perder dos puntos de partido en la recta final del segundo set.

En las categorías C1 y B2 tomaron pare Mª José Mompó y Julio Martín. Este último, en el doble masculino C1, junto a su compañero Gary Clark del CB San Fernando de València, lograron acceder hasta la final, no sin pelear cada una de las rondas previas disputadas, en las que lograron imponerse a sus rivales en partidos muy igualados, en algunos casos llegando hasta el tercer set, como en semifinales frente a la pareja Alfonso Castelo y Jorge Macía, donde se impusieron en el tercer set por 15-21, 23-21 y 16-21 llegando de este modo a la final. El partido por el oro los enfrentó a los cabeza de serie número uno Manuel Acero y Santiago Martínez y se decidió por 21-17 y 21-19 a favor de Julio y Gary, proclamándose campeones de España. La nota negativa fue la recaída en una lesión de meses anteriores que le impidió terminar el encuentro al 100%.

Esta recaída hizo que la final del doble mixto que se disputó con posterioridad no la pudieran afrontar Julio y Mª José Mompó con total garantía. La pareja setabense, que partía como cabeza de serie número uno, había ido superando las rondas previas sin excesivas dificultades hasta lograr el paso a la final, donde se vieron las caras frente a Gary Clark y Olena Hryho en un partido en el que los setabenses no pudieron mostrar todo su potencial y cedieron por 21-14 y 21-12 consiguiendo la plata y el subcampeonato. Mª José sumó también el bronce en dobles femenino, junto con su compañera Inmaculada Aguilar del CB Benalmádena. Se abrieron paso hasta las semifinales, donde cedieron, en un disputadísimo encuentro de 58 minutos de duración, frente a Marta Ferreira y María José Martínez por un ajustado 22-24, 24-22 y 17-21 quedando apeadas de la final y con el bronce.

Daniel Meseguer participó en la categoría B2, disputando las tres pruebas: individual y dobles, masculino y mixto, no pudiendo superar la primera ronda en ninguna de ellas. El dobles mixto lo disputó junto Patricia Guzmán del CB Oviedo y el doble masculino con Iván Suárez del CB O Cembedo.

Máster Territorial

Por otra parte, el pasado sábado, 2 de mayo, el jugador del CB Xàtiva Meshack Martínez viajó hasta Alfajarín (Aragón) para participar en el Máster Territorial (n5) Sub-13, Sub-17 y Absoluto donde compitió en las pruebas de individual masculino y dobles mixto de la categoría Sub-17.

El setabense empezó su participación con el cruce en treintaidosavos de final frente al jugador Demetrio Pinto, en un encuentro que se prolongó 28 minutos y en el que terminó cediendo el setabense por un doble 21-15. En la prueba de dobles mixto, Meshack participó formando pareja junto a la jugadora Luna de Juan, del CB Almería, y se enfrentaron en la primera ronda del cuadro al dúo compuesto por Valeria Emperador e Izan Baltà del CB El Vendrell. Meshack y Luna cedieron en un igualado primer set por un ajustado 21-19, en el siguiente la dinámica cambió y fueron capaces de imponer su juego y ritmo imponiéndose con facilidad por 10-21. Con ello se llegó al set definitivo donde la igualdad volvió a ser la tónica del set hasta los últimos rallys, donde la pareja de El Vendrell tras 39 minutos se hizo con el set y el partido por 21-18.

Jocs Escolars

El pasado sábado también tuvo lugar la 4ª Jornada autonómica de los Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana en la categoría Infantil, celebrada en el pabellón municipal Luis Vilar de Manises. El Club Bádminton Xàtiva estuvo presente con 5 deportistas, que consiguieron unos destacados resultados con lo que aumentan sus posibilidades de clasificación para el Campeonato Autonómico de los Jocs Escolars. En esta cuarta jornada, los porcentajes de los deportistas del CB Xàtiva se situaron en el 70% de victorias en las pruebas individuales y en el 50% en las de dobles, donde tuvieron que enfrentarse entre sí dos parejas. Los jugadores destacados fueron Arnau Ballester con cuatro victorias en cuatro encuentros, seguido de Alexa Zemov con tres.

Próximas competiciones

Del 8 al 10 de mayo, la localidad murciana de Cartagena acoge el Campeonato de España Absoluto, Parabádminton y CNI que reunirá en las instalaciones del Pabellón Central (Wssell de Guimbarda) a un total de 152 deportistas de las modalidades de bádminton y parabádminton. El Club Bádminton Xàtiva contará con la participación de su representante, Selenia Pla ,en la modalidad de parabádminton, que buscará conseguir una nueva medalla en este evento nacional.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el próximo sábado, 9 de mayo, se celebra en Enguera el Máster Territorial (n6) Sub-13 y Sub-17 que reunirá en Pabellón Municipal Jaime Alegre a un total de 83 deportistas. El Club Bádminton Xàtiva se desplazará con nueve deportistas de las categorías Sub-15 y Sub-17.