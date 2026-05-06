La setabense Judith Tortosa bate dos récords de España en el Meeting de Atletismo de la Comunitat Valenciana

El Club Atletisme Xàtiva firmó una sobresaliente actuación en el Meeting de Atletismo de la Comunitat Valenciana, confirmando el excelente momento de forma de sus atletas y consolidándose como una de las referencias del atletismo adaptado autonómico. La expedición completó una jornada redonda con podios, marcas de gran nivel y dos récords de España de Judith Tortosa, que volvió a demostrar su proyección nacional e internacional.

Entre los resultados más destacados, Josep Barberá, en la categoría T37, paró el crono en 16,17 en 100 metros y en 34,96 en 200 metros. Martín Serena, en T35, registró 35,64 en 200 metros y 16,54 en 100 metros, resultados que le valieron el oro en su categoría.

También sobresalió Héctor Bordera, en F20, con 10,17 en lanzamiento de peso y 33,29 en disco, proclamándose igualmente campeón en su categoría. Por su parte, Juan Manuel Martínez con 8,80 en peso y 19,40 en jabalina, contribuyendo al gran balance colectivo del club.

La gran protagonista

Pero la gran protagonista de la jornada fue Judith Tortosa, categoría T72, que logró dos récords de España: 17,98 en los 100 metros y 34,88 en los 200 metros, resultados con los que se alzó con el oro en su categoría y que la colocan en la primera posición del ranking mundial Wpa 2026 en las dos pruebas. Su actuación reafirma su condición de una de las grandes figuras del atletismo adaptado español.

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El Club Atletisme Xàtiva continúa así reforzando su presencia en las principales competiciones y dejando el nombre de la entidad en lo más alto .