Vecindario del diseminado recoge los primeros 500 cubos para el sistema de recogida de residuos de Ontinyent

El vecindario del diseminado de Ontinyent ha empezado a recoger el material de aportación necesario para la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos, el puerta a puerta, en concreto los cubos destinados a la separación de la fracción orgánica. El dispositivo, que se ha iniciado esta semana en la Sala Gomis, ha permitido distribuir más de 500 unidades en los tres primeros días, entre lunes y miércoles, en una respuesta que desde el ayuntamiento se valora de manera positiva.

Reparto de los cubos para la recogida puerta a puerta en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El reparto se está llevando a cabo de manera organizada para facilitar el acceso del vecindario del diseminado a este material imprescindible para el correcto funcionamiento del nuevo modelo. Desde el consistorio se explica que esta acción forma parte del despliegue progresivo del servicio, que mantiene como base el sistema de recogida puerta a puerta adaptado a las nuevas exigencias normativas en materia de residuos El reparto continuará en los próximos días en la Sala Gomis, aunque este sábado no se llevará a cabo por la celebración de la prueba ciclista La Legendaria y la Feria de Tiendas, Tapas y Rock.

El consistorio recuerda que la ciudadanía residente en el casco urbano podrá recoger el material en los puntos habilitados entre el 18 de mayo y el 13 de junio, situados en la avenida Vicent Gironés Mora, 4 (antigua Caixa Ontinyent) y en la propia Sala Gomis, en la avenida de Manuel Sanchis Guarner. En cuanto a los horarios, se ha establecido un calendario que contempla martes y sábados de 9:00 a 14:30 horas, así como lunes, miércoles, jueves y viernes de 14:00 a 19:30 horas, con el objetivo de ofrecer franjas amplias y compatibles con diferentes rutinas laborales, remarcan desde el consistorio.

Dos vecinas con los cubos para la recogida de basura orgánica en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Este proceso se desarrolla en paralelo a la campaña informativa impulsada por el ayuntamiento, que ya ha contado con la participación de más de 2.500 personas en las reuniones celebradas durante el mes de abril. Estas sesiones han tenido lugar en diferentes barrios y espacios municipales, y han incluido tanto encuentros con grandes productores como charlas dirigidas a bloques de viviendas y a colectivos concretos como las personas mayores de 65 años o el propio vecindario del diseminado. El Ayuntamiento de Ontinyent pone en valor “la elevada participación registrada, que está permitiendo resolver dudas de manera directa y adaptadas a cada sector concreto de la ciudadanía”. En este sentido, avanzan que durante el mes de mayo continuará esta tarea con una nueva ronda de reuniones y charlas en varios puntos de la ciudad.

Sesiones en diferentes idiomas

Entre las próximas sesiones previstas se encuentran las charlas para explicar el funcionamiento del sistema puerta a puerta comunitario, con citas en el CEIP Carmelo Ripoll, el Museo del Textil, el centro cívico El Llombo o la UNED San Rafael, así como numerosas sesiones centradas en el modelo individual repartidas según el colegio electoral de referencia de la ciudadanía. Como novedad, esta nueva tanda incluirá también sesiones específicas en diferentes idiomas, como por ejemplo inglés, alemán, rumano, árabe, búlgaro o neerlandés, con el objetivo de facilitar el acceso a la información a las personas otras nacionalidades residentes en Ontinyent.

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Una charla sobre el sistema de recogida de residuos en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Desde el consistorio remarcan que "la combinación del reparto de material y el amplio dispositivo informativo responde a la voluntad de acompañar la ciudadanía en todo el proceso de implantación del nuevo sistema, garantizando que todas las personas dispongan de la información y los recursos necesarios para adaptarse con éxito a los cambios introducidos".